▲ 【懶人食譜】低成本簡易煲仔菜！大廚教煮栗子炆雞煲

雖然已經踏入春季，惟近日的天氣反覆，不時下起細雨，乍暖還寒。受疫情影響，一家人在家一起品嘗煲仔菜，更添暖意。《經濟日報》曾請教砂煲兄弟餐廳行政總廚劉慶安師傅，烹調栗子炆雞的方法，份量更可供一家四口享用。

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製作栗子炆雞煲仔菜的成本不高，以HKTV mall的售價為例，巴西谷飼雞髀扒（急凍）（450克）的售價為26.9元，分量足夠煮兩次，而栗子肉（250克）售價為28元。至於史雲生清雞湯（1L），百佳網店售14.5元。而李錦記舊裝特級蠔油，百佳網店的售價為19.9元。

材料（4人分量）：

雞肉：半磅（約227克）

栗子：2/3磅（約304克）

蒜頭：1至2粒

薑片：2至3片

葱：少許

蠔油：1湯匙

罐頭雞湯：1碗

做法：

1. 下油，燒熱鑊，落雞肉煎，約煎3分鐘。 2. 順序加蒜頭、薑片、葱、栗子、蠔油及雞湯。 3. 炆至汁慢慢收乾，大約15分鐘，便可舀起，放入煲仔內便完成，可以上枱。

小貼士：

宜買已去殼的栗子，會較方便處理。

宜使用雞髀肉，不會因為炆煮時間長變得「嚡口」。

如果想惹味一點，在炆煮時可用罐頭雞湯；若想清淡一點，則可以轉用水來炆煮。

作者：楊樂天、曹佩鈞

【原文：大廚教煮 暖身栗子炆雞煲仔菜】

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