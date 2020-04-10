【復活節2020】服飾鞋履廚具低至100元！盤點3大開倉優惠

▲ 【復活節開倉】服飾鞋履廚具低至100元！盤點3大開倉優惠

疫情下的復活節假期，仍不少品牌推開倉優惠予消費者掃平貨。喜歡做運動的話，就不能錯過馬拉松、九展名店倉的開倉優惠，多款服飾低至100元發售。美亞廚具的陳列品清貨活動在復活節期間仍會開放，喜歡下廚的你就要留意啦！

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馬拉松：便服及運動名牌開倉

馬拉松將於復活節期間進行開倉減價活動，全場多款貨品100元起，包括運動鞋、休閒鞋、背囊、短袖上衣及風褸等。Vans及Converse休閒鞋更低至190元起。此外，同場亦有Speedo、Arena泳衣、泳褲及游泳配件。除了運動服飾外，亦有英倫風的Cath Kidston袋款及配件出售。

日期：至2020年4月13日

時間：上午11時至晚上7時

地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

▲ VANS鞋款低至190元。

▲ Cath Kidston背囊只需250元。

▲ 多款童裝運動鞋低至100元。

美亞廚具：陳列品清貨活動

美亞廚具開倉大減價於3月中展開，活動至4月13日，多款廚具低至2折發售。優惠貨品包括有蓋不銹鋼單柄鍋（1.9L）原價269元，現在只需69元。除了體驗店之外，美亞網店亦同步進行開倉活動，買滿300元更可享免費送貨服務。

日期：至2020年4月13日

時間：上午10時至晚上8時

地址：美亞廚具體驗店（九龍觀塘道382號地下）

▲ Meyer有蓋不銹鋼單柄鍋（1.9L）原價269元，現在只需69元。

▲ CIRCULON MOMENTUM 陽極氧化不黏煎鍋（30cm）原價729元，現在只需359元。

九展名店倉：波鞋服飾開倉

E-Max WearHouse九展名店倉於4月開倉，精選優惠商品低至15折，品牌包括PUMA、New Balance、ECCO、Free Running、DESCENTE、D-Mop、Lee及Vivienne Westwood等。

日期：2020年4月1日至4月13日

時間：營業時間視乎不同的店舖而定

地址：九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心

▲ Reebok logo tee原價229元，43折後只需99元。

▲ LAZY OAF連身裙原價1,090元，5折後只需545元。

責任編輯：曹佩鈞

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