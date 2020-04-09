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在家工作間間受傷可以claim工傷？

職場 11:00 2020/04/09

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受新冠肺炎疫情影響，不少企業均實施在家工作（Home office）安排，但員工在家工作期間受傷，又算唔算工傷呢？

【延伸閱讀】老闆要員工放無薪假就一定要放？ 被隔離14日可以當病假嗎？

【延伸閱讀】放無薪假期間受傷 公司保險包唔包？ 又可唔可搵兼職做？

按勞保條款，只要僱員在工作期間受傷就獲保障，與公司或家中的地點無關，但員工要證明自己是在家工作期間受傷不容易。執業律師蘇文傑舉例，除非受傷嚴重得要叫「白車」，或者正跟老闆或同事開視像會議時發生而有第三者「目擊」，否則他建議最好立即拍下傷勢照片、影片，紀錄時間及因由，嘗試證明在家中工作期間因工受傷。

但何謂工作期間可以很有爭議，需要證明當時是在進行與工作相關的事務。若打工仔當時在湊仔或跟家人吃飯時受傷，很難獲賠償。

公司有責任提供防疫用品？

另外，若員工是要員工正常回公司上班，那公司有責任要提供防疫用品，如口罩、搓手液給員工嗎？理論上，僱主要提供防疫用品給員工使用，否則員工不幸感染新冠病毒，有理由向僱主索償，但有例外情況，例如是僱主也買不到口罩，二是僱主有採取其他防疫措施，例如安排員工在家工作等。

【搵工】兼職、Freelance、temp job、炒散　唔怕失業減薪保住收入來源

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 職場百科

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