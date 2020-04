▲ 【疫境自強】全球首富都做過麥當勞?盤點成功人士做哪些鮮為人知工作

最近社交媒體流行玩一個小遊戲:列出9個自己曾領薪水做過的工作,另加1個假的工作,並要求朋友猜出。其實不少成功人士在創業前,均曾做過與現時業務無關的工作,如Tesla創辦人馬斯(Elon Musk)及亞馬遜(Amazon)行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)等,佢哋打過咩嘢工,你又知幾多?

亞馬遜貝索斯:麥當勞整漢堡

全球首富兼網購平台亞馬遜行政總裁貝索斯的第一份工作,是在連鎖快餐店麥當勞內做兼職,負責在廚房中製作漢堡。他曾在受訪中提到,在麥當勞工作時,他仔細觀察製作過程怎樣自動化,例如是發出嗶嗶聲和訊號提示何時應加雞蛋、翻轉漢堡及炸薯條等。

據報道指,在1980年代做麥當勞廚師的時薪為2.69美元(約21港元)。薪金雖少,但貝索斯未有放棄在工作中學習的機會,他受訪時鼓勵年輕人,指即使在麥當勞翻轉漢堡時,也要睜開雙眼隨時準備學習。他提到,只要認真對待,就能在任何工作中學習到工作所需的責任感,也不要低估每份工作能帶來的啟發。

Tesla馬斯:木廠鍋爐清潔工

據CNBC報道,Tesla創辦人馬斯曾在年輕時做在農場及木材廠打過工。據他的傳記《Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future》一書中提到,在他17歲年,他曾在他堂兄位於加拿大的農場中工作,負責收割蔬菜及整理糧倉。

其後,馬斯亦曾在溫哥華的木材廠中工作,負責清理木材廠的鍋爐房。他在傳記中提到,當時的薪金為每小時18美元(約140港元),但工作環境甚為危險。他須穿著保護裝備進入鍋爐房的狹窄空間內,冒著熱氣清理沙子等殘留物。他提到,如在該處停留超過30分鐘,有機會因太熱而死亡。這項工作非每人都應付得到,馬斯指,起初工作時有30個人一起工作,到第3天,只剩下5人,直到周末,就只剩下馬斯和另外一人仍在堅持。

做過這樣艱苦的工作後,馬斯放棄體力勞動的工作,轉戰科技行業。如今他擁有為人熟悉的太空科技公司SpaceX及電動車品牌Tesla,更被喻為是科技界的天才。

蘋果庫克:家鄉派報紙

至於蘋果現任行政總裁庫克(Tim Cook)年輕時曾在家鄉派報紙,賺取第一筆錢。 在進入科技行業之前,他還曾在造紙廠及鋁廠工作,又曾與母親一起在藥店兼職。在蘋果公司(Apple)工作前,他曾在科技公司IBM工作近12年。

Uber卡蘭尼克:上門賣刀

共同創辦人兼前行政總裁卡蘭尼克(Travis Kalanick)曾經是送貨上門的推銷員,他年輕時曾為Cutco推銷刀具。 到18歲時,他創立了自己的第一家公司New Way Academy,教授公開考試SAT的備考課程。 在大學時期,他更輟學創辦搜索引擎Scour。離開大學10年後,他創立了Uber。

阿里巴巴馬雲:教英語

阿里巴巴創辦人馬雲就讀杭州師範學院(現杭州師範大學)外語系英語專業,畢業後於杭州電子工業學院(現杭州電子科技大學)擔任英語教師。在1991年,馬雲更創立了杭州第一間專業翻譯公司「海博翻譯社」。不過,最初翻譯社入不敷支,還要靠馬雲出售小商品維持正常營運。其後在1995年到訪美國的時候,首次接觸互聯網,成為日後建立電商王國阿里巴巴的契機。

責任編輯:李瑩

