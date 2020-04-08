▲ 【疫境自強】全球首富都做過麥當勞？盤點成功人士做哪些鮮為人知工作

最近社交媒體流行玩一個小遊戲：列出9個自己曾領薪水做過的工作，另加1個假的工作，並要求朋友猜出。其實不少成功人士在創業前，均曾做過與現時業務無關的工作，如Tesla創辦人馬斯（Elon Musk）及亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）等，佢哋打過咩嘢工，你又知幾多？

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亞馬遜貝索斯：麥當勞整漢堡

全球首富兼網購平台亞馬遜行政總裁貝索斯的第一份工作，是在連鎖快餐店麥當勞內做兼職，負責在廚房中製作漢堡。他曾在受訪中提到，在麥當勞工作時，他仔細觀察製作過程怎樣自動化，例如是發出嗶嗶聲和訊號提示何時應加雞蛋、翻轉漢堡及炸薯條等。

據報道指，在1980年代做麥當勞廚師的時薪為2.69美元（約21港元）。薪金雖少，但貝索斯未有放棄在工作中學習的機會，他受訪時鼓勵年輕人，指即使在麥當勞翻轉漢堡時，也要睜開雙眼隨時準備學習。他提到，只要認真對待，就能在任何工作中學習到工作所需的責任感，也不要低估每份工作能帶來的啟發。

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Tesla馬斯：木廠鍋爐清潔工

據CNBC報道，Tesla創辦人馬斯曾在年輕時做在農場及木材廠打過工。據他的傳記《Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future》一書中提到，在他17歲年，他曾在他堂兄位於加拿大的農場中工作，負責收割蔬菜及整理糧倉。

其後，馬斯亦曾在溫哥華的木材廠中工作，負責清理木材廠的鍋爐房。他在傳記中提到，當時的薪金為每小時18美元（約140港元），但工作環境甚為危險。他須穿著保護裝備進入鍋爐房的狹窄空間內，冒著熱氣清理沙子等殘留物。他提到，如在該處停留超過30分鐘，有機會因太熱而死亡。這項工作非每人都應付得到，馬斯指，起初工作時有30個人一起工作，到第3天，只剩下5人，直到周末，就只剩下馬斯和另外一人仍在堅持。

做過這樣艱苦的工作後，馬斯放棄體力勞動的工作，轉戰科技行業。如今他擁有為人熟悉的太空科技公司SpaceX及電動車品牌Tesla，更被喻為是科技界的天才。

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蘋果庫克：家鄉派報紙

至於蘋果現任行政總裁庫克（Tim Cook）年輕時曾在家鄉派報紙，賺取第一筆錢。 在進入科技行業之前，他還曾在造紙廠及鋁廠工作，又曾與母親一起在藥店兼職。在蘋果公司（Apple）工作前，他曾在科技公司IBM工作近12年。

Uber卡蘭尼克：上門賣刀

共同創辦人兼前行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick）曾經是送貨上門的推銷員，他年輕時曾為Cutco推銷刀具。 到18歲時，他創立了自己的第一家公司New Way Academy，教授公開考試SAT的備考課程。 在大學時期，他更輟學創辦搜索引擎Scour。離開大學10年後，他創立了Uber。

阿里巴巴馬雲：教英語

阿里巴巴創辦人馬雲就讀杭州師範學院（現杭州師範大學）外語系英語專業，畢業後於杭州電子工業學院（現杭州電子科技大學）擔任英語教師。在1991年，馬雲更創立了杭州第一間專業翻譯公司「海博翻譯社」。不過，最初翻譯社入不敷支，還要靠馬雲出售小商品維持正常營運。其後在1995年到訪美國的時候，首次接觸互聯網，成為日後建立電商王國阿里巴巴的契機。

責任編輯：李瑩

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