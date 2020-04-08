▲ TNG突收不動戶費 經金管局跟進 承諾退款

電子錢包營運商TNG於上月突然向用戶收取不動戶費用，惟僅透過官網、電子錢包App內及社交媒體公布有關收費，導致大批用戶在不知情的情況下被扣款。經金管局跟進後，TNG最後豁免相關收費。TNG周一（6日）於社交媒體發帖並承諾於5日內將費用退回用戶帳戶。

【延伸閱讀】【交稅】交稅限期臨近 即睇8大交稅方法

戶口閒置逾兩年 收取1,000港元

TNG在3月5日於facebook宣布，由2020年3月18日起會對不動戶口徵取收費。假如戶口閒置6個月或以上，每半年收取100港元；閒置一年或以上，每半年收取200港元；閒置一年半或以上，每半年收取300港元；閒置超過兩年，每半年收取400港元。

惟有關費用將從TNG錢包戶口內的餘額中扣除，若用戶於費用扣除後方進行款項進支，已扣除之費用將不會進行退款。此外，由於不動戶費用以疊加形式計算，若戶口閒置超過兩年，用戶需繳付1,000港元的不動戶費用。

5日內退回相關費用

TNG周一（6日）於facebook表示，引入不動帳戶服務費旨在鼓勵用戶提高對TNG電子錢包之使用率及活躍度。但其後得到用戶的反饋，TNG表示將豁免收取所有用戶的不動戶費用，並在帖文指已收取之費用會於5日內退回用戶帳戶。

而金管局回應傳媒時表示，近日收到TNG用戶投訴被持牌人徵收不動戶收費，當局立即與持牌人跟進事件，理解持牌人在考慮客戶意見及其他因素後，已重新審視有關安排，並決定將收取的費用退回有關用戶。

【延伸閱讀】Now E增PayMe付費渠道 使用PayMe付款享獨家75折優惠

銀行於2013年取消不動戶收費

本港銀行以往亦有收取不動戶費用，惟22間零售銀行於2013年簽署了《公平待客約章》，滙豐、中銀香港及恒生等銀行已取消基本個人戶口不動戶收費。不過，銀行只豁免基本個人戶口不動戶收費，若持有其他戶口，亦有可能被徵收費用。

而大家常用的八達通，亦有收取不動戶費用。根據八達通的收費項目及指引，如果你持有2017年10月1日或之後發出的租用版成人八達通或Smart Octopus，並在3年內沒有為該八達通／Smart Octopus增值或沒有使用該八達通／Smart Octopus作付款交易，當3年屆滿時八達通會收取15港元，其後每12個月再收取15港元。

責任編輯：曹佩鈞