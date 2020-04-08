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【口罩供應】AlipayHK夥莎莎今午12時售口罩 每盒50個裝售238元（附訂購教學）

消費錦囊 11:36 2020/04/08

分享：

新冠肺炎疫情蔓延全球，AlipayHK最近整合電子錢包多種服務，並推出全新《抗疫Go》功能，整理本地及全球疫情資訊。此外，AlipayHK聯同莎莎於《抗疫Go》推出eShop，將會在今（8日）午12時起，開售2,500盒口罩。

【延伸閱讀】【港產口罩】維特健靈抗菌口罩周三預售 每包10個裝售50元（附購買教學）

口罩將會在AlipayHK應用程式內的《抗疫Go》莎莎eShop開售，今午12時起，將會售2,500盒口罩，每盒50個裝售238元。成功訂購後在指定時間到指定莎莎門市取貨。

訂購步驟

1. 於AlipayHK點擊《抗疫Go》，再點擊莎莎eShop
2. 揀選產品後，於產品頁面下方點擊「加入購物車」
3. 點擊左下方「購物車」標示，並按「前往付款」
4. 點擊「請填寫取貨人資料」
5. 填寫取貨人資料，完成後點擊「下一步」
6. 選擇取貨日期及地點，完成後點擊「下一步」
7. 點擊下方「前往付款」，確認付款詳情並完成支付
8. 於「我的訂單」頁面點擊待提貨的貨品，並點擊「查閱提貨二維碼」，在先前輸入的提貨日期前往提貨地點，向店員展示提貨碼即可取貨。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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