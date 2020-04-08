▲ 「技術正確 方向錯誤」的按揭建議

據報有銀行在疫情之下，收緊了按揭審批，對於某些面臨減薪、放無薪假的僱員，計算入息上可能更為偏緊。有指按揭申請人（尤其是一手樓的買家）如果擔心入息下跌影響按揭申請，可以考慮將成交期提早，便可以用之前較高的入息作為計算壓測的標準，避免銀行拒批按揭。細究下來，此類建議其實有不少問題。

第一個問題是「技術正確、方向錯誤」。可以想像一個足球員，踢出一個世紀金球──卻轟入己方的龍門。銀行審批按揭，對於有固定收入的受薪人士，一般會要求提供3個月的入息證明。技術上，一名申請人如果知道自己本月或下月的收入將下跌，而提早完成物業交易，以未下跌的入息去申請按揭，在「正常情況」下，的確較收入下跌之後，才去申請，有較大的獲批機會。問題是：如果按揭申請人本身的收入不穩，難以長期應付未來的按揭供款，為甚麼要勉強完成交易？

當然，按揭申請人是否會長期收入不穩，的確有討論空間。可能個別人士近月面臨收入下跌，但不知何故，對於未來收入回升卻極有信心，為免幾個月後因為入息減少，未能借足樓按而撻訂，提早成交可算是一個權宜之計。至於未來收入是否可一如預期回升，便有待時間證明。

第二個問題是對審批人員的誤判。信貸審批並不僅僅是根據條文進行的一套死板程序──按申請人現有收入證明，過了壓測就一定獲批。銀行會因為疫情而特別留意某些行業僱員的收入情況，已說明銀行審批不只是按章工作，而是會因應情況變化而有所調節。當媒體、社交平台上充斥「教路文章」，建議擔心未來收入下跌的新盤買家提早交易以便按揭獲批，其實亦會觸發銀行神經，未來一段時間，銀行遇上提早交易的按揭申請個案，問長問短的情況可能增加，例如要求申請人提供提早交易的理由、要求補交就業證明等等；如有懷疑，可能會提出較不吸引的借款條件，甚至會直接拒批。

提早交易以便按揭獲批的建議，在「正常情況」下可能有用。但碰上百年一遇的疫病，現時的情況還算不算正常，其實也大有斟酌餘地。