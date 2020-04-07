【強積金】恒指MPF基金涉資約598億 佔總額6.4%

▲ 積金局指截至今年2月底，強積金（MPF）計劃下追蹤恒生指數的成分基金，涉及資產約598億，佔強積金總資產6.4%。

積金局指，截至今年2月底，強積金（MPF）計劃下追蹤恒生指數的成分基金，涉及資產約598億元，佔強積金總資產值約6.4%。 而根據晨星香港對押注港股的49隻MPF基金作統計，當中約有19隻為恒指、又或追蹤盈富（02800）等被動式基金。而今年以來表現最差全是恒指的相關基金，急跌近18%，較主動式產品的跌幅不足一成半為差。

對於滙豐（00005）不派股息累股價急跌，對持有恒指基金的供款人有何影響及自保建議。積金局發言人今天（4月7日）回應本報查詢指，MPF股票指數基金，主要投資於風險一般較高的股票市場，在經濟環境波動的情況下，回報會受到一定影響。因此，當局不時提醒計劃成員，定期審視個人的強積金基金，衡量不同基金的風險，再根據自己的情況，揀選適合的產品。

受MPF投資所限 不容許派息給成員

而退休金專家、高治顧問（GOJI） 行政總裁余天佑認為，滙豐不派股息，投資者難免或有失望。但針對MPF的業界，不論是主動型投資、又或被動式的產品，如恒指基金等，按理對基金經理的操盤不會有太大影響，主要原因有3，包括︰

(1)強積金不能派息︰現行的MPF投資限制，不容許派息給成員，所以基金內的股票就算派股息，都只能繼續投資（reinvest）；

(2)權重及影響有限︰以恒指為例，滙豐所佔比重不足10%，就算不派第四季利息，令相關恒指等基金無法以此作繼續投資，惟佔整體指數的比重有限。另外，針對主動型基金，主要參考富時指數旗下的的港股指數（FTSE MPF HK），該指數內的滙豐權重更低，約低於8%；且相信主動型的投資經理，在宏觀的超低息大環境下，寧可在其他板塊尋寶，普遍毋須刻意重倉滙豐等金融銀行股類，故此對其影響更微不足道。

(3) 料僅屬短暫的一次性情況︰滙豐不派股息，是基於英倫銀行的建議，而不是銀行霎時間改變派息政策。今次不派息，並不代表原屬派息的現金會消失，且相信將來一旦恢復派息時，甚至有機會提高派息率，冀不會造成持續性的負面打擊。

滙豐突於上周三（4月1日）公布暫停派息，累及股價曾7連跌，不少散戶或慶幸沒持有獅子銀行；但原來血汗錢的供款若押注恒指等MPF，亦「受害變苦主」。幸而匯豐終於自昨天起止跌喘穩，更呈兩連升，今天更勁彈至重上40元新關，市場憧憬或跟北水重新開閘，吸引「大媽」抄底低吸。

誠然，獅子銀行擁有不少老股民，眼見愛股驟變「息即是空」，市場料忠實「粉絲」的控訴抗爭，或起碼至4月24日的股東大會。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪