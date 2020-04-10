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【懶人食譜】大廚教煮日式牛丼 每碗成本低至50元

日常開支 09:00 2020/04/10

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【懶人食譜】大廚教煮日式牛丼 每碗成本低至50元 -

疫情持續，市民盡量足不出戶留家煮食，但每日早午晚3餐，就算中西合璧菜式出動，久而久之，也未必能滿足一家大細的腌尖胃口。想要新鮮感的話，大家不妨跟高級日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅學煮簡單和食，當中受港人歡迎的牛丼，其成本更可低至每人約50元。

【延伸閱讀】瑞幸星巴克咖啡都唔平？自己沖咖啡1年可慳近8,000元

每碗成本低至50元

製作日式牛丼的成本不高，以HKTV mall的售價為例，美國特選雪花肥牛片（400G）的售價為76.9元，而一個洋蔥在街市的售價為6至10元，一隻雞蛋在街市的售價為1至2元，若製作成2碗份量，平均每碗成本可低至約50元。如沒有日式萬字醬油，在HKTV mall、一田超市、Aeon超市及驚安之殿堂（Donki）均有售，在HKTV mall的售價為39至69元不等，其他日式料理時亦可用得着。

日式牛丼材料（陳智良攝）

材料：

  • 牛肉片：180至200克
  • 洋葱：半隻
  • 水：300克
  • 白飯：1碗
  • 蛋：1隻
  • 糖：50克
  • 萬字醬油（濃味豉油）：50克
  • 薑蓉、青葱、芝麻：適量

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做法：

1.牛肉片先氽水，在水微溫時可放進去，約淥20至30秒，揚散後便可撈起。

牛肉片先氽水，在水微溫時可放進去，約淥 20 至 30 秒，揚散後便可撈起。洋葱去皮洗淨，切成絲。（陳智良攝）

2.洋葱去皮洗淨，切成絲。

3.將水、糖、醬油、薑蓉及洋葱加入鍋內煮滾。

將水、糖、醬油、薑蓉及洋葱加入鍋內煮滾。（陳智良攝）

4.加入已汆水的牛肉片，再煮滾。

5.加生粉水埋芡，同步將白飯盛入碗中。

將煮好的洋葱牛肉鋪上飯上，可按喜好加青葱及芝麻，完成。（陳智良攝）

6.將煮好的洋葱牛肉鋪上飯上，可按喜好加青葱及芝麻，完成。

牛丼即是牛肉飯，是日本道地家常菜，做法簡單，大家可以一試。（陳智良攝）

貼士：

  • 牛肉可選肥牛片或急凍牛肉片，汆水可將表面污垢或雪氣去除。
  • 牛肉汆水用的水，水溫不能太高，否則會太韌。
  • 上碟前加生粉水打芡，牛肉吸收生粉水後會更嫩滑。
  • 溫泉蛋做法：水溫保持65度，每隔5分鐘翻一翻雞蛋，約煮30分鐘便可。

作者：黃依情、李瑩

【原文：大廚教煮日式牛丼 微溫氽水保嫩滑

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