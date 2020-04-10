【懶人食譜】大廚教煮日式牛丼 每碗成本低至50元

疫情持續，市民盡量足不出戶留家煮食，但每日早午晚3餐，就算中西合璧菜式出動，久而久之，也未必能滿足一家大細的腌尖胃口。想要新鮮感的話，大家不妨跟高級日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅學煮簡單和食，當中受港人歡迎的牛丼，其成本更可低至每人約50元。

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每碗成本低至50元

製作日式牛丼的成本不高，以HKTV mall的售價為例，美國特選雪花肥牛片（400G）的售價為76.9元，而一個洋蔥在街市的售價為6至10元，一隻雞蛋在街市的售價為1至2元，若製作成2碗份量，平均每碗成本可低至約50元。如沒有日式萬字醬油，在HKTV mall、一田超市、Aeon超市及驚安之殿堂（Donki）均有售，在HKTV mall的售價為39至69元不等，其他日式料理時亦可用得着。

▲ 日式牛丼材料（陳智良攝）

材料：

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做法：

1.牛肉片先氽水，在水微溫時可放進去，約淥20至30秒，揚散後便可撈起。

▲ 牛肉片先氽水，在水微溫時可放進去，約淥 20 至 30 秒，揚散後便可撈起。洋葱去皮洗淨，切成絲。（陳智良攝）

2.洋葱去皮洗淨，切成絲。

3.將水、糖、醬油、薑蓉及洋葱加入鍋內煮滾。

▲ 將水、糖、醬油、薑蓉及洋葱加入鍋內煮滾。（陳智良攝）

4.加入已汆水的牛肉片，再煮滾。

5.加生粉水埋芡，同步將白飯盛入碗中。

▲ 將煮好的洋葱牛肉鋪上飯上，可按喜好加青葱及芝麻，完成。（陳智良攝）

6.將煮好的洋葱牛肉鋪上飯上，可按喜好加青葱及芝麻，完成。

▲ 牛丼即是牛肉飯，是日本道地家常菜，做法簡單，大家可以一試。（陳智良攝）