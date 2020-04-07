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【港產口罩】維特健靈抗菌口罩周三預售 每包10個裝售50元（附購買教學）

消費錦囊 18:20 2020/04/07

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【港產口罩】維特健靈抗菌口罩周三預售 每包10個裝售50元（附購買教學）

新型冠狀病毒（新冠肺炎）全球大流行，口罩供不應求，不少港人於香港設廠，生產本土口罩。維特健靈公布，該廠生產的「Nano-HF95」納米抗菌口罩將於周三（8日）在網站上預售，每包10個裝的口罩售50元。

【延伸閱讀】【口罩供應】香港製造口罩4月發售！盤點8大本地口罩品牌價格

維特健靈表示，「Nano-HF95」納米抗菌口罩的中層過濾採用了納米纖維，有別於熔噴靜電棉，幼細輕薄的納米纖維，可以過濾及阻擋小至0.1微米懸浮微粒，有助阻隔細菌外，相比坊間一般口罩有更高抗菌力。口罩將會在周三（8日）下午3時在網站上預售，每包10個裝的口罩售50元，每人限訂1包，預計5月中可取貨。

購買時要先經網上登記，成功登記後，即可選擇指定專門店及時間到專門店換購，毋須預先付款。

購買教學

步驟1： 4月8日（周三）下午2時半，留意維特健靈Facebook公佈的預訂連結，下午3點開始正式登記。

步驟2：填寫以下資料

  • 姓名 
  • 手提電話號碼 （只限香港）
  • 電郵地址 
  • 換購口罩嘅維特健靈專門店及日期

步驟3： 成功登記訂購的客戶會即日收到確認短訊，並根據已選擇的專門店及指定時間換購口罩。屆時要要親身出示確認短訊方可換購。

 

「Nano-HF95」納米抗菌口罩 
預訂時間：2020年4月8日（三） 下午3時正
預訂方式：於預訂連結登記後，選擇取貨的維特健靈專門店
付款方式：於登記時選取的專門店取貨時，以現金付款
售價：50元（10個裝）
取貨時間：5月中
詳情可瀏覽：維特健靈Facebook

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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