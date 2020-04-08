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維特健靈口罩今午3時預訂 天仁茗茶鮮奶茶系列每杯減3元

消費錦囊 07:00 2020/04/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠著數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個著數情報，有用記得與朋友分享。

1、維特健靈：「Nano-HF95」納米抗菌口罩今午3時公開預訂

維特健靈公布生產的「Nano-HF95」納米抗菌口罩將於今日(8日)下午3時在網站上預售，每包10個裝的口罩售50元，即睇預購教學。

【港產口罩】維特健靈抗菌口罩周三預售 每包10個裝售50元（附購買教學）

2、天仁茗茶：鮮奶茶系列 每杯減3元

凡惠顧天仁茗茶的鮮奶茶系列，每杯即享減3元優惠，優惠期由即日起至4月10日。


3、百佳超市：用八達通消費 享高達30元回贈

由即日起至5月3日，用八達通在百佳超市及其他指定店舖消費滿100元，即可獲10元回贈至O! ePay賬戶，最多可享3次回贈，回贈金額高達30元。優惠設有3萬個名額，先到先得。詳情可瀏覽：bit.ly/登記及優惠詳情

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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