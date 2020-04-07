【移民德國】德國降低技術勞工申請門檻　工作滿4年即可申請永居

▲ 【移民德國】德國降低技術勞工申請門檻 工作滿4年便可申請永居

投資移民德國的門檻較高，由30萬歐元（約240萬港元）起跳，惟好處是可以快速獲批。若缺乏資金，有意者則可考慮技術移民，因根據德國政府推行新移民法（Skilled Immigration Act），降低德國非歐盟國家的技術勞工門檻，意味海外申請者在德國搵工更容易。

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由於德國經濟長期缺乏足夠的技術勞工，至今估算約有120萬空缺。因此，德國政府於3月1日起實施新移民法，來自非歐盟國家的技術勞工將更容易移民至德國，工作滿4年便可申請永居（PR）。

不需持大學學位

今次新移民法最大改動在於技術勞工（Skilled worker）的定義，以往技術勞工需要持有大學學位，但現在只需完成兩年職業訓練，便可視為技術勞工。此舉開放更多機會予學歷較低，但具備指定技術能力的人士移民到德國，包括廚師、貨車司機、木匠和護理員等。

非歐盟國家的技術勞工不再受技能短缺的職位限制，只要具有德國認可的職業培訓資格，居留許可（Residence Permit）允許他們在德國從事任何涵蓋合資格的工作。

不作優先審核

技術勞工只需持有僱傭合約或特定工作機會及具有德國認可的資格，便可於德國工作。德國聯邦僱傭辦事處（Federal Employment Agency）將不會再作優先審核（Priority Check），即不會要求德國僱主證明有關空缺，是因為沒有德國或歐盟技術勞工勝任後，才能請非歐盟勞工。

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可獲6個月的居留求職

至於合資格的技術勞工在未獲得僱傭合約下，也可到德國求職，最長可獲得6個月的居留許可。不過，其資格必須獲得德國相關機構的認可，並證明能夠自行負擔在德國的生活費用及懂得其職業所需的德語。一般而言，申請人的德語至少須達B1等級。

在德國找工作期間，每周工作上限為10個小時，讓僱主和申請人了解是否適合。獲得工作後，並在德國工作滿4年，便可申請德國永居。

IT專才享特別待遇

由於德國IT專才特別短缺，所以對IT專才特別寬待。只要申請人能證明其至少有5年IT相關經驗，申請人就能進入德國工作，不需有其他學歷證明。

至於45歲以上的申請者，他們需要證明在德國工作至少每月能賺取3,685歐元（約31,045港元），或有足夠的退休金，應付其未來老年生活。

綜合而言，優先審核的規定是來自歐盟國家以外的專業人士在德國求職的最大障礙之一，而許多企業，尤其是中小企業也因擔心僱用外國人帶來的時間和資源成本過高而放棄意向。現在新移民法取消了優先審核的制度，技術勞工只需找到相符的工作，合同規定的工資水平、福利待遇符合德國的普遍標準，就可以獲得工作簽證了。除非工作職位對德語有要求，提供德語水平證明不再是發放工作簽證的大前提條件。

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯

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