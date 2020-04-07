【定期存款】中銀滙豐鬥減人幣定存息 齊撤兩厘息率

▲ 中銀香港今天驟減人民幣定存息，跟滙豐一樣齊把半年及一年的兩厘息下架。

人民幣定期存款的捧場客注意，中銀香港 （02388） 今天（4月7日）下調半年及1年人民幣定存息率，當中一年期狠劈0.75厘，半年則調低0.35厘，新息率齊報1.65厘，竟罕有跟3個月年息劃一。這是繼滙豐於昨天（6日）全面調低人幣定存短中長息以來，另一發鈔行出手。專家指大行帶頭鬥減人幣定存息，預計中小行亦被逼跟減。

經最新一輪降息潮，若單以大型發鈔行銀行比併，現時人幣定存3個月年息以中銀的1.65厘，險勝滙豐的1.6厘，以及渣打的1.5厘。

而半年及一年期，中銀及滙豐鮮有齊報1.65厘，略高於渣打半年期的1.6厘，以及一年的1.5厘。

然而，論及入場費，則以中銀較低，因容許指定理財戶，以等值1萬港元的現有資金，藉手機或網上銀行開立定存，已享特優定存息。

相比滙豐的起存額至少要求兩萬元人民幣，而渣打則為等值10萬港元；而兩間發鈔行皆須新資金，才享最高特惠息。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，內地剛公布定向降準，不斷加碼放水谷經濟的大環境下，中港拆息亦走低，而大行帶頭減定存息，預計中小行亦跟減。

此外，提醒追息族，龍頭發鈔行近期頻頻出手下調人幣存息，昨天滙豐削幅最多也是半年及1年存期，齊降0.4厘，新息率同樣劃一至1.65厘。至於3個月年息的減幅較少，略減0.1厘至1.6厘。

而這3個存期的入場費皆為兩萬元（人民幣，下同），上限1,000萬元。滙豐不足半個月已兩度減息，對上一次只是剛於3月25日，當時已大減3個月年息0.55厘至1.7厘，如今經兩連減後，累削0.65厘。至於半年存息，滙豐於上月底亦削0.1厘，計及昨天一減再減，累削0.5厘至失守兩厘大關。

而最新的半年及一年享1.65厘，以及3個月的1.6厘，皆要求指定理財戶，以新錢及指定數碼渠道開立，才享最高息。

滙豐 （00005） 於上周三（4月1日）突公布暫停派息，一度累及股價曾7連跌，終於自昨天起股價止跌喘穩，更呈兩連升，今天勁彈至重上40元新關。

不少獅子銀行的老股民，眼見愛股驟變「息即是空」，忠實「粉絲」為閒資找好出路難免大傷腦筋，奈何中銀及滙豐卻輪流鬥減人幣存息；幸而兩間發鈔行的港元存息暫未變，渣打今天更加港元息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪