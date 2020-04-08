【滙豐不派息】滙豐停派息 現價低殘真係可以買？

▲ 滙豐停派息 現價低殘真係可以買？

滙豐 （00005） 上周突然宣布不派息，消息震驚市場，令到不少投資者手足無措，到底現時還可不可以買滙豐？

不派息背後的三重意義

滙豐今次不派息，對投資者來說別具意義，值得好好參詳：

1.滿足監管要求 非無能力派息

事實上，被要求不派息的不止是滙豐，幾家重要的英資背景銀行如渣打 （02888） 同樣需要「遵守」，否則可能被監管機構採取行動，因為監管機構的發信已有強烈暗示意味。

2.打破派息承諾

滙豐在3月初的年報表示「我們擬維持派息水平」。今次不派息不單只散戶，連分析員也大跌眼鏡。雖然集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）及行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在電話會議中多次表示，有信心疫情過後可恢復正常派息，但無約束力的承諾證明是連廁紙都不如，不派息絕對打擊股價投資價值，尤其是極為着重收息的退休基金及散戶。

筆者之前已指出，銀行股屬周期性很高的行業，根本不應視為穩健收息股。另外，要提防偽高息，現時大家見到滙豐10厘股息率，絕對是錯的，因為這只是歷史股息率。

3.不派息加強抗逆能力

假設滙豐總共不派每股0.51元（美元‧下同）股息，應可保留約103億元資金。2019年，滙豐列帳基準除稅前利潤為133.5億元，除稅後利潤87.1億元。撇除商譽減值等的經調整除稅前利潤為222.1億元。

不派息的確有助滙豐增強抗逆能力，實際上取消派息的通告也提到，2020年首季收入會受影響，信貸損失也將增加，所以有必要提高抵禦力。至於有否餘力可作投資？要看疫情拖幾長，以及各地政府刺激經濟力度。

分析滙豐要回歸基本

買不買滙豐，首先大家要回歸基本──點解要買？市場主要有兩個角度解釋：

搏2021年會再派息；

認為現價低殘已較合理值低。

不過，派息及估值背後都是要有盈利支撑，否則都是空談。而最為影響滙豐未來前景的有三大因素：

1.重組計劃進展

重組是左右滙豐前景的最大因素，但剛坐正CEO位的祈耀年已煞停計劃，因為要達成計劃的目標，在情在理已不可行。重組是要減少投資於表現欠佳的業務的，並降低支出，進一步將資源集中於高回報和增長前景較佳的市場，即亞洲區市場。

在現時環境下，想賣資產只能賤價出售；大規模裁員（原計劃全球裁3.5萬人）不單會惹怒民眾及公司內部精英，更會成為政府眼中釘，要明白不可能排除需要政府援助，所以現時絕非與全世界對着幹的時候。況且重組本身原本預期今明兩年會涉及72億元高昂支出。

2.地區業務表現

既然重組被叫停，就要看現時業務情況。按經調整收入來看，於2019年，亞洲區佔49%，歐洲佔29%，北美洲佔11%，拉丁美洲佔6%，中東及北非佔5%。

滙豐除稅前利潤為133.5億元，主要靠亞洲以及中東及北非兩個主要地區貢獻利潤。單是香港就貢獻120.5億元，中國內地是第二主要利潤來源貢獻28.8億元，可見中港兩地對於滙豐最為重要。歐洲虧損最為嚴重，尤其是英國。

零售銀行及財富管理，以及所有亞洲區業務是滙豐未來發展重點，但從香港及內地，以至英國及美國等地情況來看，第一、二季預期頗差。滙豐會在4月28日公布首季業績，集團表示仍穩健。大家可摸一摸底，而次季應較首季更差。

3.利率走向及虛銀競爭

現時進入減息周期，經濟環境惡化，加上虛擬銀行加入競爭，對於滙豐利息收入不利。滙豐去年利息收益按年升10%，利息支出按年升27%，因為存款支出上升及債券利息支出增加。淨利息收益率1.58%，按年跌8個基點。

總結而言，滙豐絕非收息股，而且前景十分不明朗，不單是因為疫情，疫情過後國際關係可能緊張，香港業務也會首當其衝，這是要考慮的變數。事實上，市場上有更好選擇，又何必買或留戀？

【滙豐不派息的啟示】息率高便搏得過？要穩陣收息不如考慮它

（節錄）

【原文︰話你知 滙豐不派息還可以買嗎？】（收費文章）

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