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老闆要員工放無薪假就一定要放？ 被隔離14日可以當病假嗎？

職場 18:41 2020/04/07

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受新冠肺炎疫情影響，本港經濟受重創。不少企業要求僱員放無薪假，但老闆要打工仔放，就一定要放嗎？又勞僱雙方可以如何解決呢？

僱傭條例中沒有列明無薪假一項，法例是否容許無薪假是由僱主及僱員雙方同意的，如果雙方均同意，即使勞工合約、員工手冊無列明均可以。執業律師蘇文傑指，以下四種情況最常出現爭拗。

1.僱主有權安排返工日數

有部份僱傭合約訂明，僱主有權單方面指定員工上班日數及時間，這類工作多數是彈性上班時間，例如俗稱「炒散」一類的工作。合約甚至會講明，僱主視乎業務或運作需要，由僱主決定員工幾時返工，返多少工作天。當僱員簽了合約，就代表同意以上條款。此情況下打工仔只能接受無薪假的安排。

2.用年假解決

老闆要僱員放無薪假，但打工仔不同意，因為手停口停，此時雙方可進行協調，老闆可讓僱員先放今年有薪年假，若公司容許僱員借假，甚至可讓員工預支來年有薪年假。

3.隔離14日當病假

僱員外遊回港後要被強制隔離14天，這14天是不是無薪假呢？蘇文傑指，理論上衛生署醫生會開張紙，證明你Not fit for work，要進行隔離，這張紙可視為醫生紙，所以這14天可視為病假。但出糧與否要視乎員工年資累積到多少病假。

4.解僱是最後方案

若果勞僱雙方經過磋商後，仍沒有共識，最後唯一解決方案是僱主解僱員工，但僱主須按法例賠償一個月代通知金，滿5年就要支付長期服務金。

 

責任編輯︰陳啟昌

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