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【定期存款】中資大行兩招齊發 網上開港元定存息率增加近倍

收息攻略 17:38 2020/04/07

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工銀亞洲除了加港元定存息外，又向指定理財戶以特定電子渠道開立定存提供額外年利率優惠；入場費為10萬元。

中資大行另闢戰線，谷網上港元定存優惠，工銀亞洲今天（4月7日）兩招齊發，包括調升3個月或以上的港元定期存款息率，加幅介乎0.1厘至0.25厘；另外又推網上存款特惠息，特選客戶於推廣期內，透過手機銀行或網銀開立港元定存，可獲額外加息；加幅介乎0.5厘至最多的1.05厘。工銀亞洲舉半年定存為例，若指定理財的大戶，斥100萬元開立港元定存，原本的息率為1.08554厘 ；不過，藉指定渠道參與後，最新獲額外加1.05厘後，新息率變為2.13554厘。

如此一來，百萬富翁的6個月存息，由原本的5,427元，當利用指定電子渠道開立後，即變為10,677元；變相多袋5,250元。

市料大行連環出擊，相信是為了主攻滙豐（00005）停派股息後，在亂市中閒資乏出路的追息族，遂爭相搶攻這類避險資金。

此外，大行加入搶存戰，發鈔行渣打銀行新推3個月年息享2.3厘，令此短存重上兩厘新關；不過，享特惠息須附帶條件，且主力專攻大客，要求全新優先理財客戶，以新資金100萬元開立3個月短存，息率為2.3厘；上限800萬元。如以進場門檻百萬元計，大戶定存到期後，按理可穩袋5,750元的利息。這是繼花旗銀行於昨天（6日）上調3個月年息0.1厘，新息率至重返兩厘大關以來，另一大行搶短錢。

不過，以上兩間大行皆專攻指定理財的尊貴客戶，才享特優利率，如花旗要求持有Citigold戶口、又或私人客戶等新客，並持有指定理財產品等，才獲加息至兩厘；此外，優惠且屬快閃性質，至本周六（11日）截止。同樣渣打的優惠則適用於優先理財（Priority Banking）的全新客戶。

專家料3個月短存變新戰場，主因是銀行為半年結早作準備；且憧憬疫情呈拐點，下半年經濟漸復甦。

如以3個月存期比併，本港第2間虛擬銀行、天星銀行剛於上周二（3月31日）試業,翌日（4月1日）即作突擊，向兩千名特選客推3個月年息享5厘。不過，以相同存期較多人能受惠，「高息王」仍以工銀亞洲的4.2厘居首。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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