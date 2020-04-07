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【新冠肺炎】疫情帶動「宅經濟」 任天堂二手Switch貴過新機

品味投資 17:07 2020/04/07

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疫情帶動「宅經濟」　Switch主機二手價

為減少社交接觸及感染新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）風險，不少人選擇居家避疫，更帶動電子遊戲的銷情。日本任天堂Switch的銷情「疫市」上升，有報道指，Switch主機的二手價格比起新機價格更高出逾8,000日圓（約570港元）。難道大家趕買Switch進入無人島避疫？

【延伸閱讀】【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選

日本市場調查公司BCN+R指，任天堂在2月曾表示，受新冠肺炎疫情影響，中國製造的Switch主機及Joy-Con手掣等設備生產及出貨會出現延遲。日本疫情愈趨嚴重，人們對居家娛樂的需求急增，Switch主機供不應求，帶動二手Switch的價格。

二手Switch有價有市？

《BCN+R》記者對日本商品價格調查服務公司Aucfan網站進行調查，若在該網站中搜尋「任天堂Switch（不含Switch Lite）」，於4月3日二手Switch的平均價格高達38,314日圓（約2,727港元），比官方定價29,980日圓（約2,134港元）高出逾8,000日圓。

此外，Switch Lite的官方定價為19,980日圓，而二手價則平均高出約5,000日圓。在供應短缺問題解決前，Switch主機二手價格料將會持續高於新機價錢。

責任編輯：曹佩鈞

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