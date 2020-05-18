【搵工】書展客戶服務主任時薪高達$80　SEO關鍵字推廣程式員時薪$50

疫情之下衍生不少工種，體溫檢測員是其一。到底體溫檢測員人工幾多？馬莎百貨招聘兼職體溫檢測員，時薪$37.5元，負責為顧客量度體溫，搵兼職幫補收入可以諗諗。本網為你搜羅市場兼職，Freelance，Temp job等招聘資訊，逆市中多個選擇。

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（資料：截至2020年5月18日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）

（一）

職位：書展客戶服務主任

時薪：$70-$80

地點：灣仔

職責：向客人介紹產品、日常店務及參與市場推廣策劃工作

截止：---

申請：網站

機構：Little Dinosaur Hong Kong Limited

（二）

職位：網頁輸入員

時薪：面議

地點：黃大仙

職責：處理及輸入桌上用品公司網頁資料，

截止：---

申請：order@grandzonehk.com

機構：Grandzone Hotel Supplies Ltd 君升酒店供應有限公司

（三）

職位：SEO關鍵字推廣程式員

時薪：$50

地點：灣仔

職責：負責SEO熟識關鍵字搜尋引擎

截止：---

申請：danny@dotdot.com、9462 6554

機構：Dotdot Asia Ltd

（四）

職位：社交媒體推廣員

日薪：$300、以貼文數量計薪+銷售佣金，每星期出糧。

地點：用手機工作，不限工作地點

職責：Facebook/Instagram出post宣傳產品、

截止：---

申請：按此

機構：萬博展覽(香港)有限公司

（五）

職位：Children Book Shop Assistant/Supervisor 兒童圖書店務助理/主任

時薪：面議

地點：東區

職責：跟進店內及網上訂單、處理客戶查詢及店內銷售、協助採購及庫存管理、協助戶外展銷及學校推廣

截止：---

申請：hr@sadirect.com.hk

機構：SA Direct Limited

（六）

職位：體溫檢測員-港島區

時薪：$37.5

地點：灣仔

職責：負責為顧客量度體溫,嚴禁高溫人士進入店舖,協助諮詢

截止：---

申請：mands.hk.recruitment@alfuttaim.com

機構：Marks & Spencer

（七）

職位：長期兼職理貨員(日間)

時薪：$70

地點：中環和觀塘

職責：拆貨、執貨上架、安排貨架位置 (需要搬重貨）

截止：---

申請：benso@greenprice.hk

機構：GreenPrice (綠惜超級市場)

（八）

職位：Freelance Data Processor

時薪：$50

地點：在家工作

職責：翻譯培訓材料，操作手冊和指南等文件、開發統計調查/表格/文檔h的模板

截止：---

申請：按此

機構：怡中航空服務有限公司

（九）

職位：兼職會計文員

時薪：$65至$70

地點：荃灣

職責：支援日常辦公室行政工作，接聽電話，執行上級指派的職務 ；協助外勤工作，如銀行入票、郵寄、送遞文件及物資購買等；處理每週及每月司機工資發放及強積金計算供款， 處理司機年度報税及每月公司開支及收益；

截止：---

申請：裕天物流有限公司

機構：裕天物流有限公司

（十）

職位：Project Assistant （短期項目助理 - 展覽工作）

月薪： $13000 - $16000

地點：灣仔

職責：為開幕，會議，研討會和設計比賽等活動提供後勤支援、數據輸入、準備市場推廣資訊包、處理一般查詢和登記參加者

截止：---

申請：hr.dept@hktdc.org、6112 2750。

機構：香港貿易發展局

（十一）

職位：兼職經驗普通話老師

時薪：面議

地點：油尖旺

職責：為專業提供普通話（國語，漢語），學生年齡由1歲至12歲.

截止：---

申請：小王子學習中心

機構：小王子學習中心