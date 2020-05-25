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【搵工】時薪$75辦公室助理 另有物管公司請時薪$60關懷大使

職場 19:22 2020/05/25

分享：

本港最新失業率升至5.2%，創10年新高，不少公司雖然收水暫停招聘，但市場仍然不少兼職，Freelance，Temp job。本網為你搜羅市場兼職，Freelance，Temp job等招聘資訊，逆市中多個選擇。

【Bookmark此文，時刻緊貼兼職行情】

（資料：截至2020年5月25日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）

（一）

職位：Messenger/ Office Assistant （Part-time） 辦公室助理 （兼職）

時薪：$75

地點：中西區

職責：協助辦公室一般行政事務，如影印、數據錄入等； 須外勤工作，如到銀行、稅局等遞送文件；

截止：---

申請：kristy.chan@sovcorp.com.hk

機構：Sovereign Corporate Services Limited

（二）

職位：Caring Ambassador 關懷大使（Part Time）

時薪：$60

地點：元朗

職責：推廣安全購物，接待進出商場/商廈的顧客、監察及協助物業消毒程序 （扶手/升降機按鈕等）、提供消毒搓手液/體溫量度服務、解答顧客簡單查詢

截止：---

申請：Whatsapp： （852） 6747 2783

機構：啟勝管理服務有限公司

（三）

職位：長期兼職店務員

時薪：$55.5

地點：杏花新城

職責：負責一般銷售及店務工作，管理店舖日常運作，包括貨物陳列、銷售、收銀等，了解客人需要，並提供優質的客戶服務及達致銷售目標

截止：---

申請：6015 8131

機構：M1 sports.

（四）

職位：港鐵兼職車站助理 （6月初開工）

時薪：$55.5

地點：東鐵線 （所有站）

職責：負責在港鐵協助旅客及維持秩序

截止：---

申請：6676 4789 梁小姐 / 5464 8809 衛小姐

機構：港鐵

（五）

職位：兼職理貨員

時薪：$52

地點：尖沙咀

職責：提供顧客服務， 解答顧客對有關產品的查詢， 協助店務運作， 整理陳列櫃之貨品， 介紹及推廣產品

截止：---

申請：6129 7102 黃小姐、job@citysuper.com

機構：citysuper

（六）

職位：兼職條碼輸入員

時薪：$55 - $65

地點：觀塘

職責：跟單核對產品型號， 輸入產品條碼 （電子產品）

截止：---

申請：mfglrecruit@gmail.com

機構：Racing Shine International Co.， Ltd.

（七）

職位：書展客戶服務主任

時薪：$70-$80

地點：灣仔

職責：向客人介紹產品、日常店務及參與市場推廣策劃工作

截止：---

申請：網站

機構：Little Dinosaur Hong Kong Limited

（八）

職位：網頁輸入員

時薪：面議

地點：黃大仙

職責：處理及輸入桌上用品公司網頁資料，

截止：---

申請：order@grandzonehk.com

機構：Grandzone Hotel Supplies Ltd 君升酒店供應有限公司

（九）

職位：SEO關鍵字推廣程式員

時薪：$50

地點：灣仔

職責：負責SEO熟識關鍵字搜尋引擎

截止：---

申請：danny@dotdot.com、9462 6554

機構：Dotdot Asia Ltd

（十）

職位：社交媒體推廣員

日薪：$300、以貼文數量計薪+銷售佣金，每星期出糧。

地點：用手機工作，不限工作地點

職責：Facebook/Instagram出post宣傳產品、

截止：---

申請：按此

機構：萬博展覽（香港）有限公司

欄名 : 職場百科

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