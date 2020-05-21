【搵工】時薪$55.5港鐵兼職車站助理時薪 書展客戶服務主任時薪高達$80　

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房協將聘150個短期工及見習生 助畢業生就業
本港最新失業率升至5.2%，創10年新高，不少公司雖然收水暫停招聘，但市場仍然不少兼職，Freelance，Temp job。本網為你搜羅市場兼職，Freelance，Temp job等招聘資訊，逆市中多個選擇。
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（資料：截至2020年5月21日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）
（一）
職位：港鐵兼職車站助理 （6月初開工）
時薪：$55.5
地點：東鐵線 （所有站）
職責：負責在港鐵協助旅客及維持秩序
截止：---
申請：6676 4789 梁小姐 / 5464 8809 衛小姐
機構：港鐵
（二）
職位：兼職理貨員
時薪：$52
地點：尖沙咀
職責：提供顧客服務， 解答顧客對有關產品的查詢， 協助店務運作， 整理陳列櫃之貨品， 介紹及推廣產品
截止：---
申請：6129 7102 黃小姐、job@citysuper.com
機構：citysuper
（三）
職位：兼職條碼輸入員
時薪：$55 - $65
地點：觀塘
職責：跟單核對產品型號， 輸入產品條碼 （電子產品）
截止：---
申請：mfglrecruit@gmail.com
機構：Racing Shine International Co.， Ltd.
（四）
職位：書展客戶服務主任
時薪：$70-$80
地點：灣仔
職責：向客人介紹產品、日常店務及參與市場推廣策劃工作
截止：---
申請：網站
機構：Little Dinosaur Hong Kong Limited
（五）
職位：網頁輸入員
時薪：面議
地點：黃大仙
職責：處理及輸入桌上用品公司網頁資料，
截止：---
申請：order@grandzonehk.com
機構：Grandzone Hotel Supplies Ltd 君升酒店供應有限公司
（六）
職位：SEO關鍵字推廣程式員
時薪：$50
地點：灣仔
職責：負責SEO熟識關鍵字搜尋引擎
截止：---
申請：danny@dotdot.com、9462 6554
機構：Dotdot Asia Ltd
（七）
職位：社交媒體推廣員
日薪：$300、以貼文數量計薪+銷售佣金，每星期出糧。
地點：用手機工作，不限工作地點
職責：Facebook/Instagram出post宣傳產品、
截止：---
申請：按此
機構：萬博展覽（香港）有限公司
（八）
職位：Children Book Shop Assistant/Supervisor 兒童圖書店務助理/主任
時薪：面議
地點：東區
職責：跟進店內及網上訂單、處理客戶查詢及店內銷售、協助採購及庫存管理、協助戶外展銷及學校推廣
截止：---
申請：hr@sadirect.com.hk
機構：SA Direct Limited
（九）
職位：體溫檢測員-港島區
時薪：$37.5
地點：灣仔
職責：負責為顧客量度體溫，嚴禁高溫人士進入店舖，協助諮詢
截止：---
申請：mands.hk.recruitment@alfuttaim.com
機構：Marks & Spencer
（十）
職位：長期兼職理貨員（日間）
時薪：$70
地點：中環和觀塘
職責：拆貨、執貨上架、安排貨架位置 （需要搬重貨）
截止：---
申請：benso@greenprice.hk
機構：GreenPrice （綠惜超級市場）
欄名 : 職場百科