【搵工】時薪$55.5港鐵兼職車站助理時薪 書展客戶服務主任時薪高達$80　

本港最新失業率升至5.2%，創10年新高，不少公司雖然收水暫停招聘，但市場仍然不少兼職，Freelance，Temp job。本網為你搜羅市場兼職，Freelance，Temp job等招聘資訊，逆市中多個選擇。

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（資料：截至2020年5月21日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）

（一）

職位：港鐵兼職車站助理 （6月初開工）

時薪：$55.5

地點：東鐵線 （所有站）

職責：負責在港鐵協助旅客及維持秩序

截止：---

申請：6676 4789 梁小姐 / 5464 8809 衛小姐

機構：港鐵

（二）

職位：兼職理貨員

時薪：$52

地點：尖沙咀

職責：提供顧客服務， 解答顧客對有關產品的查詢， 協助店務運作， 整理陳列櫃之貨品， 介紹及推廣產品

截止：---

申請：6129 7102 黃小姐、job@citysuper.com

機構：citysuper

（三）

職位：兼職條碼輸入員

時薪：$55 - $65

地點：觀塘

職責：跟單核對產品型號， 輸入產品條碼 （電子產品）

截止：---

申請：mfglrecruit@gmail.com

機構：Racing Shine International Co.， Ltd.

（四）

職位：書展客戶服務主任

時薪：$70-$80

地點：灣仔

職責：向客人介紹產品、日常店務及參與市場推廣策劃工作

截止：---

申請：網站

機構：Little Dinosaur Hong Kong Limited

（五）

職位：網頁輸入員

時薪：面議

地點：黃大仙

職責：處理及輸入桌上用品公司網頁資料，

截止：---

申請：order@grandzonehk.com

機構：Grandzone Hotel Supplies Ltd 君升酒店供應有限公司

（六）

職位：SEO關鍵字推廣程式員

時薪：$50

地點：灣仔

職責：負責SEO熟識關鍵字搜尋引擎

截止：---

申請：danny@dotdot.com、9462 6554

機構：Dotdot Asia Ltd

（七）

職位：社交媒體推廣員

日薪：$300、以貼文數量計薪+銷售佣金，每星期出糧。

地點：用手機工作，不限工作地點

職責：Facebook/Instagram出post宣傳產品、

截止：---

申請：按此

機構：萬博展覽（香港）有限公司

（八）

職位：Children Book Shop Assistant/Supervisor 兒童圖書店務助理/主任

時薪：面議

地點：東區

職責：跟進店內及網上訂單、處理客戶查詢及店內銷售、協助採購及庫存管理、協助戶外展銷及學校推廣

截止：---

申請：hr@sadirect.com.hk

機構：SA Direct Limited

（九）

職位：體溫檢測員-港島區

時薪：$37.5

地點：灣仔

職責：負責為顧客量度體溫，嚴禁高溫人士進入店舖，協助諮詢

截止：---

申請：mands.hk.recruitment@alfuttaim.com

機構：Marks & Spencer

（十）

職位：長期兼職理貨員（日間）

時薪：$70

地點：中環和觀塘

職責：拆貨、執貨上架、安排貨架位置 （需要搬重貨）

截止：---

申請：benso@greenprice.hk

機構：GreenPrice （綠惜超級市場）