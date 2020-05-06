【搵工】搵份兼職幫補收入　怡中航空請數據輸入員 在家工作就得

本港失業率再創9年新高，最新失業率升至4.2%。時勢艱難，企業減薪裁員，凍結招聘，轉工搵工難度增加。兼職、炒散、做Freelance又如何？不少企業或小店，都仍有招聘兼職職位，或是以短期合約、temp job形式請人，保住運作之餘亦可減低成本。本網每日為你搜羅市場兼職，Freelance，Temp job等招聘資訊，逆市中多個選擇。

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（資料：截至2020年5月6日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）

（一）

職位：Freelance Data Processor

時薪：$50

地點：在家工作

職責：翻譯培訓材料，操作手冊和指南等文件、開發統計調查/表格/文檔h的模板

截止：---

申請：按此

機構：怡中航空服務有限公司

（二）

職位：兼職售貨員

時薪：---

地點：中環， 銅鑼灣， 尖沙咀， 旺角， 九龍灣， 沙田， 九龍塘

職責：售貨

截止：---

申請：按此

機構：Mother And Child Limited

（三）

職位：兼職會計文員

時薪：$65至$70

地點：荃灣

職責：支援日常辦公室行政工作，接聽電話，執行上級指派的職務 ；協助外勤工作，如銀行入票、郵寄、送遞文件及物資購買等；處理每週及每月司機工資發放及強積金計算供款， 處理司機年度報税及每月公司開支及收益；

截止：---

申請：裕天物流有限公司

機構：裕天物流有限公司

（四）

職位：Project Assistant （短期項目助理 - 展覽工作）

月薪： $13000 - $16000

地點：灣仔

職責：為開幕，會議，研討會和設計比賽等活動提供後勤支援、數據輸入、準備市場推廣資訊包、處理一般查詢和登記參加者

截止：---

申請：hr.dept@hktdc.org、6112 2750。

機構：香港貿易發展局

（五）

職位：兼職經驗普通話老師

時薪：面議

地點：油尖旺

職責：為專業提供普通話（國語，漢語），學生年齡由1歲至12歲.

截止：---

申請：小王子學習中心

機構：小王子學習中心

（六）

職位：中文CRE或中文寫作導師

時薪：$200-$300

地點：油尖旺

職責：教授CRE中文準備班、協助有志加入公務員團隊的人士準備投考面試

截止：---

申請：hr@hkofficial.com

機構：香港公職培訓中心

（七）

職位：兼職超市收銀員

時薪：$55 - $67

地點：屯門

職責：負責收銀及提供專業商品知識、協助整理貨架等工作

截止：---

申請：tmrecruitment@aeonstores.com.hk 、24527307

機構：AEON Stores （Hong Kong）

（八）

職位：兼職Property Assistant （Facilities Services Hotline）

時薪：$76.5

地點：沙田

職責：處理客戶查詢、負責數據更新和輸入、為物業管理團隊提供支援

截止：---

申請：recruit8@hkjc.org.hk

機構：香港賽馬會

（九）

職位：兼職設施服務助理（停車場） Part time Administration Assistant （Car park）

時薪：$71.5

地點：跑馬地及沙田

職責：停車場巡查、確認合適泊車証及安排適當泊車位置、控制交通，令行人及車輛暢順、交通設施/標記擺設、登記停車場泊車記錄及解答客人查詢

截止：---

申請：recruit8@hkjc.org.hk

機構：香港賽馬會

（十）

職位：Part time Mail Room Assistant （Happy Valley Headquarters） 兼職信房助理（跑馬地總部大樓）

時薪：$71.5

地點：跑馬地

職責：交付和收集內部和外部文件、處理貨物的交付和收集、執行包裝，標籤和文書工作

截止：---

申請：recruit8@hkjc.org.hk

機構：香港賽馬會

（十一）

職位：市場活動推廣助理 Marketing Event Assistant

時薪：$50-$60

地點：港各大室內及室外活動推廣點

職責：協助不同品牌進行市場推廣活動及處理客人查詢（如主持攤位遊戲、派發試用品、提供產品試飲/試食、協助客人登記資料等）

截止：---

申請：申請連結

機構：Cult Media and Advertising Limited

（十二）

職位：資料輸入員（兼職）

時薪：NA

地點：九龍灣

職責：CRM系統客戶資料輸入、文件處理及分類

截止：---

申請：申請連結

機構：德國寶（香港）

（十三）

職位：兼職鋼琴導師（將軍澳）

時薪：$80 - $150

地點：將軍澳

職責：負責編制課程內容，教授課程、具半年相關工作經驗及已取ABRSM八級或以上相關證書

截止：-

申請： tutor@wholeperson.org.hk

機構：基督教家庭服務中心 — 成龍全人發展中心