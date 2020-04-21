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【搵工】失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？中移動聘時薪80元兼職客戶服務聯繫員（內附更多兼職招聘）

職場 17:43 2020/04/21

分享：

本港失業率再創9年新高，最新失業率升至4.2%。時勢艱難，企業減薪裁員，凍結招聘，轉工搵工難度增加。兼職、炒散、做Freelance又如何？不少企業或小店，都仍有招聘兼職職位，或是以短期合約、temp job形式請人，保住運作之餘亦可減低成本。本網每日為你搜羅市場兼職，Freelance，Temp job等招聘資訊，逆市中多個選擇。

（資料：截至2020年4月21日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）

（一）

職位：兼職客戶服務聯繫員（短期合約）

時薪：$80+每月額外獎勵最高$1000;（每月需要工作50小时或以上）

地點：葵青

職責：透過電話形式為客戶提供最新優惠推廣，跟進客戶之查詢及續約事宜

截止：---

申請： 將個人履歷電Whatsapp至5164 4382查詢

機構：中國移動香港有限公司

（二）

職位：兼職銷售專員

時薪：$60-$65

地點：元朗

職責：負責門店日常運營，例如大堂銷售、收銀服務及補貨。提供主動、有禮的銷售及服務，了解客人所需，推介合適的產品。保持良好的大堂陳列及門店環境，為客人提供良好購物空間

截止：---

申請： WhatsApp 6229 0370 查詢及提交個人履歷表

機構：小米之家

（三）

職位：母親節短期合約蛋糕生產助理（5月4-10日） （無須經驗）

時薪：$45-$60、額外超時津貼補償

地點：大埔工業邨

職責：負責協助製作蛋糕、西餅﹔如預備材料、打麵、按板、蛋糕造型、烘焙、包裝工作等等

截止：---

申請：6393 5702 

機構：美心西餅廠

（四）

職位：市場活動推廣助理 Marketing Event Assistant

時薪：$50-$60

地點：港各大室內及室外活動推廣點

職責：協助不同品牌進行市場推廣活動及處理客人查詢（如主持攤位遊戲、派發試用品、提供產品試飲/試食、協助客人登記資料等）

截止：---

申請：申請連結

機構：Cult Media and Advertising Limited

（五）

職位：資料輸入員（兼職）

時薪：NA

地點：九龍灣

職責：CRM系統客戶資料輸入、文件處理及分類

截止：---

申請：申請連結

機構：德國寶（香港）

（六）

職位：兼職客戶服務代表

時薪：$60

地點：九龍灣

職責：負責解答顧客電話查詢 （公司提供培訓）

截止：---

申請：聯絡羅小姐 電話：2400 2567 ／WhatsApp： 9387 1380 ／電郵： jobs@dhl.com

機構：DHL Express Hong Kong

（七）

職位：咖啡店兼職侍應

時薪：$60-$65 

地點：西貢

職責：責一般侍應工作，收銀， 清潔， 製作簡單食物以及飲品

截止：-

申請： 9132 9355

機構：.taps

（八）

職位：兼職鋼琴導師（將軍澳）

時薪：$80 - $150 

地點：將軍澳

職責：負責編制課程內容，教授課程、具半年相關工作經驗及已取ABRSM八級或以上相關證書

截止：-

申請： tutor@wholeperson.org.hk

機構：基督教家庭服務中心 — 成龍全人發展中心

（九）

職位：兼職綠惜品牌大使（零售員）

時薪：$55，另加表現獎金

地點：灣仔

職責：負責產品銷售及為顧客提供產品介紹、確保貨品按照公司指引陳列及保持貨場整潔、收銀及埋數、派發公司傳單

截止：-

申請：benso@greenprice.hk

機構：Green Price Limited （綠惜超級市場） 

（十）

職位：兼職管業督察

時薪：高達$70

地點：尖沙咀

職責：負責巡視商廈及協助執行日常商廈 / 停車場管理事務、可於週末及公眾假期工作為佳

截止：---

申請：傳真至 2118 8689 或致電 2118 8686 人事部登記／網址

機構：海港城置業有限公司

（十一）

職位：兼職O2O店務助理

時薪：高達$50/日薪高達$500

地點：香港島、九龍、新界

職責：介紹及推廣網購服務、負責日常店舖運作（如協助客戶提件、銷售貨品、貨品整理及陳列、店舖清潔等）

截止：---

申請：網址連結

機構：香港電視集團

（十二）

職位：環保大使

時薪：$60

地點：荃灣

職責：協助執行都市固體廢物收費試點計劃、協助檢查指定垃圾袋使用情況，量度廢物棄置量及回收物重量。

截止：---

申請：candy_chu@bbhk.org.hk / 392 2717 / 2391 2000 

機構：香港基督少年軍 （臻睦中心）


（十三）

職位：零食執貨員 （星期一至六及公眾假期）

時薪：$42 - $45

地點：深水埗

職責：負責管理零食庫存、包裝訂單、客戶服務

截止：---

申請：info@lingsik.com

機構：香港零食大王有限公司

（十四）

職位：餐膳服務員

時薪：面議

地點：銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、奧海城及又一城

職責：提供顧客服務／向顧客介紹食物及安排座位／負責提供準確收銀程序／負責店舖水吧操作及製作飲品／協助日常店舖及廚房的清潔工作

截止：---

申請：mujirecruit@muji.com.hk／電話：2208-4759／Whatsapp： 6295-9502

機構：MUJI （Hong Kong） Company Limited

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