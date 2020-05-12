【搵工】兼職社交媒體推廣員 用手機工作，不限工作地點

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【轉行搵工攻略】疫情改寫求職規則 成功搵工要靠呢4點
疫情之下衍生不少工種，體溫檢測員是其一。到底體溫檢測員人工幾多？馬莎百貨招聘兼職體溫檢測員，時薪$37.5元，負責為顧客量度體溫，搵兼職幫補收入可以諗諗。本網為你搜羅市場兼職，Freelance，Temp job等招聘資訊，逆市中多個選擇。
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（資料：截至2020年5月12日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）
（一）
職位：社交媒體推廣員
日薪：$300、以貼文數量計薪+銷售佣金，每星期出糧。
地點：用手機工作，不限工作地點
職責：Facebook/Instagram出post宣傳產品、
截止：---
申請：按此
機構：萬博展覽(香港)有限公司
（二）
職位：Children Book Shop Assistant/Supervisor 兒童圖書店務助理/主任
時薪：面議
地點：東區
職責：跟進店內及網上訂單、處理客戶查詢及店內銷售、協助採購及庫存管理、協助戶外展銷及學校推廣
截止：---
申請：hr@sadirect.com.hk
機構：SA Direct Limited
（三）
職位：體溫檢測員-港島區
時薪：$37.5
地點：灣仔
職責：負責為顧客量度體溫,嚴禁高溫人士進入店舖,協助諮詢
截止：---
申請：mands.hk.recruitment@alfuttaim.com
機構：Marks & Spencer
（四）
職位：長期兼職理貨員(日間)
時薪：$70
地點：中環和觀塘
職責：拆貨、執貨上架、安排貨架位置 (需要搬重貨）
截止：---
申請：benso@greenprice.hk
機構：GreenPrice (綠惜超級市場)
（五）
職位：Freelance Data Processor
時薪：$50
地點：在家工作
職責：翻譯培訓材料，操作手冊和指南等文件、開發統計調查/表格/文檔h的模板
截止：---
申請：按此
機構：怡中航空服務有限公司
（六）
職位：兼職售貨員
時薪：---
地點：中環， 銅鑼灣， 尖沙咀， 旺角， 九龍灣， 沙田， 九龍塘
職責：售貨
截止：---
申請：按此
（七）
職位：兼職會計文員
時薪：$65至$70
地點：荃灣
職責：支援日常辦公室行政工作，接聽電話，執行上級指派的職務 ；協助外勤工作，如銀行入票、郵寄、送遞文件及物資購買等；處理每週及每月司機工資發放及強積金計算供款， 處理司機年度報税及每月公司開支及收益；
截止：---
申請：裕天物流有限公司
機構：裕天物流有限公司
（八）
職位：Project Assistant （短期項目助理 - 展覽工作）
月薪： $13000 - $16000
地點：灣仔
職責：為開幕，會議，研討會和設計比賽等活動提供後勤支援、數據輸入、準備市場推廣資訊包、處理一般查詢和登記參加者
截止：---
申請：hr.dept@hktdc.org、6112 2750。
機構：香港貿易發展局
（九）
職位：兼職經驗普通話老師
時薪：面議
地點：油尖旺
職責：為專業提供普通話（國語，漢語），學生年齡由1歲至12歲.
截止：---
申請：小王子學習中心
機構：小王子學習中心
（十）
職位：中文CRE或中文寫作導師
時薪：$200-$300
地點：油尖旺
職責：教授CRE中文準備班、協助有志加入公務員團隊的人士準備投考面試
截止：---
機構：香港公職培訓中心
（十一）
職位：兼職超市收銀員
時薪：$55 - $67
地點：屯門
職責：負責收銀及提供專業商品知識、協助整理貨架等工作
截止：---
申請：tmrecruitment@aeonstores.com.hk 、24527307
機構：AEON Stores （Hong Kong）
（十二）
職位：兼職Property Assistant （Facilities Services Hotline）
時薪：$76.5
地點：沙田
職責：處理客戶查詢、負責數據更新和輸入、為物業管理團隊提供支援
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機構：香港賽馬會
（十三）
職位：兼職設施服務助理（停車場） Part time Administration Assistant （Car park）
時薪：$71.5
地點：跑馬地及沙田
職責：停車場巡查、確認合適泊車証及安排適當泊車位置、控制交通，令行人及車輛暢順、交通設施/標記擺設、登記停車場泊車記錄及解答客人查詢
截止：---
機構：香港賽馬會
（十四）
職位：Part time Mail Room Assistant （Happy Valley Headquarters） 兼職信房助理（跑馬地總部大樓）
時薪：$71.5
地點：跑馬地
職責：交付和收集內部和外部文件、處理貨物的交付和收集、執行包裝，標籤和文書工作
截止：---
機構：香港賽馬會
欄名 : 職場百科