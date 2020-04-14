【搵工】兼職、Freelance、temp job、炒散　海港城聘時薪$70兼職管業督察

時勢艱難，企業減薪裁員，凍結招聘，轉工搵工難度增加。兼職、炒散、做Freelance又如何？不少企業或小店，都仍有招聘兼職職位，或是以短期合約、temp job形式請人，保住運作之餘亦可減低成本。本網每日為你搜羅市場兼職，Freelance，Temp job等招聘資訊，逆市中多個選擇。

（資料：截至2020年4月14日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）

（一）

職位：兼職管業督察

時薪：高達$70

地點：尖沙咀

職責：負責巡視商廈及協助執行日常商廈 / 停車場管理事務、可於週末及公眾假期工作為佳

截止：---

申請：傳真至 2118 8689 或致電 2118 8686 人事部登記／網址

機構：海港城置業有限公司

（二）

職位：兼職O2O店務助理

時薪：高達$50/日薪高達$500

地點：香港島、九龍、新界

職責：介紹及推廣網購服務、負責日常店舖運作（如協助客戶提件、銷售貨品、貨品整理及陳列、店舖清潔等）

截止：---

申請：網址連結

機構：香港電視集團

（三）

職位：神秘顧客

時薪：須視乎個別工作/項目而定

地點：香港/九龍/新界/澳門

職責：查訪指定之銷售點進行調查／扮演一般顧客，根據公司的指引，於調查中向職員查詢指定問題／進行觀察，例如觀察店內之環境，職員打招呼、處理異議、銷售及結束銷售時的表等／完成問卷評分及作出具體及詳細的意見

截止：---

申請：申請網址

機構：Mystery-Shopper.com.hk （MSHK）

（四）

職位：快閃店臨時全職/兼職店舖助理（6 個月合約）

時薪：面議

地點：屯門

職責：貨品進貨、陳列及銷售管理／貨品銷售及業績目標達成／顧客服務／櫃檯收銀及基本帳務處理／賣場日常運作事務執行／執行節日及主題行銷計劃

截止：---

申請：網址連結

機構：Eslite Culture Hong Kong Limited 香港誠品文化有限公司

（五）

職位：環保大使

時薪：$60

地點：荃灣

職責：協助執行都市固體廢物收費試點計劃、協助檢查指定垃圾袋使用情況，量度廢物棄置量及回收物重量。

截止：---

申請：candy_chu@bbhk.org.hk / 392 2717 / 2391 2000

機構：香港基督少年軍 （臻睦中心）

（六）

職位：兼職樂安康教練 Part-time Wellness Trainer

時薪：$64

地點：港島南區田灣院舍工作

職責：負責帶領長者活動及小組

截止：2020年4月17日

申請：網址連結

機構：機構網址

（七）

職位：會計及辦公室助理

時薪：$60- $80

地點：觀塘

職責：協助處理會計對單、一般文書工作及辦公室雜項；處理上司委派工作

截止：---

申請：hr@sunsfcjade.com

機構：機構網址



（八）

職位：零食執貨員 （星期一至六及公眾假期）

時薪：$42 - $45

地點：深水埗

職責：負責管理零食庫存、包裝訂單、客戶服務

截止：---

申請：info@lingsik.com

機構：香港零食大王有限公司

（九）

職位：餐膳服務員

時薪：面議

地點：銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、奧海城及又一城

職責：提供顧客服務／向顧客介紹食物及安排座位／負責提供準確收銀程序／負責店舖水吧操作及製作飲品／協助日常店舖及廚房的清潔工作

截止：---

申請：mujirecruit@muji.com.hk／電話：2208-4759／Whatsapp： 6295-9502

機構：MUJI （Hong Kong） Company Limited

（十）

職位：兼職店務助理（上午）

時薪：$50

地點：新蒲崗

職責：負責點貨、執貨、包裝出貨及核對貨單資料等工作，需要體力勞動

需懂簡單電腦操作及資料輸入

截止：---

申請：5585 9709

機構：Videocom Technology （HK） Limited