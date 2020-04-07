  • 19°C
香港時間 : 2020408日 (三) 00:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【搵工】兼職、Freelance、temp job、炒散　唔怕失業減薪保住收入來源

職場 19:38 2020/04/07

分享：

【搵工】兼職、Freelance、temp job 幫你揀　增加收入來源唔怕失業減薪

時勢艱難，企業減薪裁員，凍結招聘，轉工搵工難度增加。兼職、炒散、做Freelance又如何？不少企業或小店，都仍有招聘兼職職位，或是以短期合約、temp job形式請人，保住運作之餘亦可減低成本。本網每日為你搜羅市場兼職，Freelance，Temp job等招聘資訊，逆市中多個選擇。（截至2020年4月7日資料）

（一）

職位：快閃店臨時全職/兼職店舖助理(6 個月合約)

時薪：面議

地點：屯門

職責：貨品進貨、陳列及銷售管理／貨品銷售及業績目標達成／顧客服務／櫃檯收銀及基本帳務處理／賣場日常運作事務執行／執行節日及主題行銷計劃

截止：---

申請：網址連結

機構：Eslite Culture Hong Kong Limited　香港誠品文化有限公司

（二）

職位：餐膳服務員

時薪：面議

地點：銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、奧海城及又一城

職責：提供顧客服務／向顧客介紹食物及安排座位／負責提供準確收銀程序／負責店舖水吧操作及製作飲品／協助日常店舖及廚房的清潔工作

截止：---

申請：mujirecruit@muji.com.hk／電話：2208-4759／Whatsapp: 6295-9502

機構：MUJI (Hong Kong) Company Limited

（三）

職位：兼職甜品店助廚

時薪：$50

地點：新蒲崗

職責： 負責準備食材、協助製作及出品糖水、甜品等一般甜品店的廚房工作

截止：---

申請：求職者可致電92030337與JOTA COMPANY LIMITED潘小姐聯絡

機構：---

（四）

職位：兼職樂安康教練 Part-time Wellness Trainer

時薪：$64

地點：港島南區田灣院舍工作

職責：負責帶領長者活動及小組

截止：2020年４月17日

申請：網址連結

機構：機構網址

（五）

職位：會計及辦公室助理

時薪：$60- $80

地點：觀塘

職責：協助處理會計對單、一般文書工作及辦公室雜項；處理上司委派工作

截止：---

申請：hr@sunsfcjade.com

機構：機構網址

（資料：截至2020年4月7日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）
 

相關文章

【疫市理財】裁員潮殺埋身 做好4個準備應對失業危機
2020/04/01
【疫市理財】裁員潮殺埋身 做好4個準備應對失業危機
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？
2020/03/26
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？
【Freelance收入】盤點本港5大Freelance平台
2020/02/25
【Freelance收入】盤點本港5大Freelance平台
Freelance 兼職 經濟

下一篇文章

老闆要員工放無薪假就一定要放？ 被隔離14日可以當病假嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【No-pay leave】打工仔被逼放無薪假期？職工盟教3招保權益
【No-pay leave】打工仔被逼放無薪假期？職工盟教3招保權益
【口罩廠招聘】生產港產口罩係筍工？調機師傅月薪高達10萬元
【口罩廠招聘】生產港產口罩係筍工？調機師傅月薪高達10萬元
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【KOL排名】本港10大KOL　你識幾多個？
【KOL排名】本港10大KOL　你識幾多個？
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢