▲ 【搵工】兼職、Freelance、temp job 幫你揀 增加收入來源唔怕失業減薪

經濟不景、失業率上升，不少企業要減薪裁員。常說投資錢搵錢重要，但有穩定收入更緊要。一旦不幸被公司裁員失業，又或是無奈被減薪又麼辦。本網每日為你搜羅市場兼職，Freelance，Temp job 及 Project base 等工種，了解市場變化。（截至2020年4月7日資料）

（一）

職位：快閃店臨時全職/兼職店舖助理(6 個月合約)

時薪：面議

地點：屯門

職責：貨品進貨、陳列及銷售管理／貨品銷售及業績目標達成／顧客服務／櫃檯收銀及基本帳務處理／賣場日常運作事務執行／執行節日及主題行銷計劃

截止：---

申請：https://bit.ly/39SXCTE

機構：Eslite Culture Hong Kong Limited 香港誠品文化有限公司

（二）

職位：餐膳服務員

時薪：面議

地點：銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、奧海城及又一城

職責：提供顧客服務／向顧客介紹食物及安排座位／負責提供準確收銀程序／負責店舖水吧操作及製作飲品／協助日常店舖及廚房的清潔工作

截止：---

申請：mujirecruit@muji.com.hk／電話：2208-4759／Whatsapp: 6295-9502

機構：MUJI (Hong Kong) Company Limited

（三）

職位：兼職甜品店助廚

時薪：$50

地點：新蒲崗

職責： 負責準備食材、協助製作及出品糖水、甜品等一般甜品店的廚房工作

截止：---

申請：求職者可致電92030337與JOTA COMPANY LIMITED潘小姐聯絡

機構：https://www.sunsfcjade.com/

（四）

職位：兼職樂安康教練 Part-time Wellness Trainer

時薪：$64

地點：港島南區田灣院舍工作

職責：負責帶領長者活動及小組

截止：2020年４月17日

網址：https://bit.ly/39VevgJ

機構：https://www.sage.org.hk/default.aspx

（五）

職位：會計及辦公室助理

時薪：$60- $80

地點：觀塘

職責：協助處理會計對單、一般文書工作及辦公室雜項；處理上司委派工作

截止：---

申請：hr@sunsfcjade.com

機構：https://www.sunsfcjade.com/

（資料：截至2020年4月7日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）

