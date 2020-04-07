  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (二) 17:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】渣打搶攻港元定存 3個月存期享2.3厘

收息攻略 17:03 2020/04/07

分享：

渣打重推逾兩厘息，今天新推3個月年息享2.3厘；但進場要求百萬元的新錢。

大型銀行加入搶港元定存戰，今天（4月7日）發鈔行渣打銀行新推3個月港元定存年息享2.3厘，更令此短存重上逾兩厘新關。不過享特惠息須附帶條件，且主力專攻大客，包括渣打要求全新優先理財客戶及以新資金100萬元開立，3個月短存的息率為2.3厘，上限800萬元。如以進場門檻百萬元計，大戶當港元定期存款到期後，按理可穩袋5,750元的利息。這是繼花旗銀行於昨天（6日）上調3個月年息0.1厘，新息率至重返兩厘大關以來，另一大行搶短錢。

以上兩間大行皆專攻指定理財的尊貴客戶，才享特優利率，如花旗要求持有Citigold戶口、又或私人客戶等新客，並持有指定理財產品等，才獲加息至兩厘；此外，優惠屬快閃性質，至本周六（11日）截止。同樣渣打的優惠則適用於優先理財（Priority Banking）的全新客戶，若只是一般客戶，以10萬元新錢，同樣參與3個月短存，年息僅低至1.2厘。

專家料3個月短存變新戰場，主因是銀行為半年結早作準備；且憧憬全球疫情呈拐點，下半年經濟漸復甦。

如以港元定存3個月存期計，本港第2間虛擬銀行、天星銀行剛於上周二（3月31日）試業，翌日（4月1日）即作突擊，向2000名特選客推3個月年息享5厘。不過，以相同存期較多人能受惠，「高息王」仍以工銀亞洲的4.2厘居首。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

立即訂閱專享無間斷美股分析

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【加元定存款】加元短存7天8.8厘息　專家建議到呢個水位唱定學費
今日
【加元定存款】加元短存7天8.8厘息　專家建議到呢個水位唱定學費
【定期存款】滙豐全線減人幣存息 兩存期撤兩厘息
2020/04/06
【定期存款】滙豐全線減人幣存息 兩存期撤兩厘息
【定期存款】大行連續6天減港元存息 3個月期年息2.15厘
2020/04/06
【定期存款】大行連續6天減港元存息 3個月期年息2.15厘
新冠肺炎 渣打集團（02888） 疫情 虛擬銀行 產品 花旗銀行 港元定期存款 定期存款

上一篇文章

【定期存款】中資大行兩招齊發 網上開港元定存息率增加近倍

下一篇文章

【定期存款】澳元定存年息最高10厘　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】花旗推快閃港元定存高息 3個月年息重上兩厘關
【定期存款】花旗推快閃港元定存高息 3個月年息重上兩厘關
【存款收息】低息環境賺高息 開新銀行戶口享高息攻略
【存款收息】低息環境賺高息 開新銀行戶口享高息攻略
【買滙豐無息收】港元定存半年穩陣賺5,250元息　好過買滙豐？
【買滙豐無息收】港元定存半年穩陣賺5,250元息　好過買滙豐？
【定期存款】大行連續6天減港元存息 3個月期年息2.15厘
【定期存款】大行連續6天減港元存息 3個月期年息2.15厘
【高息股之選】滙豐不派息　仲有哪些高息股可揀？一個表睇晒
【高息股之選】滙豐不派息　仲有哪些高息股可揀？一個表睇晒
【定期存款】澳元定存年息最高10厘　
【定期存款】澳元定存年息最高10厘　