【定期存款】渣打搶攻港元定存 3個月存期享2.3厘

▲ 渣打重推逾兩厘息，今天新推3個月年息享2.3厘；但進場要求百萬元的新錢。

大型銀行加入搶港元定存戰，今天（4月7日）發鈔行渣打銀行新推3個月港元定存年息享2.3厘，更令此短存重上逾兩厘新關。不過享特惠息須附帶條件，且主力專攻大客，包括渣打要求全新優先理財客戶及以新資金100萬元開立，3個月短存的息率為2.3厘，上限800萬元。如以進場門檻百萬元計，大戶當港元定期存款到期後，按理可穩袋5,750元的利息。這是繼花旗銀行於昨天（6日）上調3個月年息0.1厘，新息率至重返兩厘大關以來，另一大行搶短錢。

以上兩間大行皆專攻指定理財的尊貴客戶，才享特優利率，如花旗要求持有Citigold戶口、又或私人客戶等新客，並持有指定理財產品等，才獲加息至兩厘；此外，優惠屬快閃性質，至本周六（11日）截止。同樣渣打的優惠則適用於優先理財（Priority Banking）的全新客戶，若只是一般客戶，以10萬元新錢，同樣參與3個月短存，年息僅低至1.2厘。

專家料3個月短存變新戰場，主因是銀行為半年結早作準備；且憧憬全球疫情呈拐點，下半年經濟漸復甦。

如以港元定存3個月存期計，本港第2間虛擬銀行、天星銀行剛於上周二（3月31日）試業，翌日（4月1日）即作突擊，向2000名特選客推3個月年息享5厘。不過，以相同存期較多人能受惠，「高息王」仍以工銀亞洲的4.2厘居首。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪