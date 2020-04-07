▲ 【新冠肺炎】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業

新冠肺炎疫情肆虐全球，嚴重打擊各國經濟。經濟環境轉差，最直接受疫情影響的行業如零售、酒店及飲食業先後有企業凍薪或裁員。若不幸被公司裁員，在市況低迷下，哪些行業作仍開放招聘？以下5大行業均在疫情下受惠，如擔心失業或已失業，亦可考慮轉行發展。

1. 防疫產品工業

全球口罩供應緊張，為增加及穩定本地口罩供應，不少港人港商自資設口罩廠生產港產口罩，年初至今已有超過10間的口罩廠相繼投產。口罩相關的工作如包裝員、生產員、跟單員及倉務員均見持續開放招聘，部分毋須相關經驗亦可應徵，而當中要求有相關技術及經驗的調機師傅，月薪更高達5至10萬元。

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2. 保險

疫情中人人自危，既擔心有染病的風險，同時憂慮將會被裁員，更突顯醫療及財務保障的重要性。各大保險公司均就新冠肺炎疫情推出額外保障，疫情下保險行業的人才需求不減反增，在招聘網站上均見保險公司不同職位的招聘。

3. 網上平台

為減低染病的風險，政府建議市民減少外出，消費者對網上服務平台的依賴與日俱增。由採購日用品及防疫用品，到叫外賣等，均成為網購平台的商機。此外，不少提供網上課程的平台及影音串流平台等，用戶人數均在近月持續增長，以影音串流平台Netflix為例，更預期今年第一季的用戶增長可達700萬名。



網上補習平台Snapask近日接受訪問時指，停課期間學生用戶增長迅速，網上導師的收入更可達每月4萬元。在其網站上可見，平台仍在招聘網上導師，更指每日只需用半小時解答學生疑問，即可每月賺1,000元。



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4. 物流

物流業雖受各國出入境限制影響，但由於日用品及防疫產品的需求持續，帶動了本地物流業的人手需求。以網購平台HKTV mall為例，該公司受惠於疫情下市民消費模式的改變，近日持續招聘倉務員、派貨司機及收貨員等職位，當中包派司機職位月入更可高達4萬元。

5. 醫療保健

疫情肆虐全球期間，各國醫護人手緊張，醫療業求才若渴，美國國務院更鼓勵各國醫療工作者赴美協助抗疫。隨着疫情的發展，大眾對健康及衛生意識加強，全球生物醫藥相關的產業更受重視，特別是疫苗的研發及藥物開發等相關的工作，料將會帶來不少商機。

雖然醫療保健的入職門檻較高，如考慮到長期職場上的發展，也可在這段期間先找工作儲錢進修，待考獲相關資歷後才投身醫療行業。

責任編輯：李瑩

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