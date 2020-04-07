【慳錢Tips】別再浪費金錢買衫了！ 3個步驟 鬆垮圓領T恤復活

T恤是衣櫃裏最常見的衣物之一，但T恤的領口很容易變鬆，「走晒樣」沒辦法再穿出門，但T恤亦未是爛到要丟棄的地步，買多一件代替又會浪費金錢，經濟不好，樣樣都要慳啲使。日本有洗衣專家分享了一個讓T恤復活的方法，只要3個步驟就能輕鬆讓T恤回到最初狀狀態。

日本電視節目《ZIP！》曾製作了一集關於清洗T恤的節目，節目訪問了當地人對於T恤的領口變鬆的處理方法，有些人表示不敢穿這些T恤出門，只能在家中穿著，更有女士不想在男生面前穿領口變鬆的T恤。

▲ 電視節目《ZIP！》訪問了街頭人士，她們表示無論洗了多少次，T恤的領口都變得鬆垮垮的。

▲ 這位女士只會在家穿領口鬆垮的T恤。

▲ 領口鬆垮的T恤。

▲ 這位女士更表示不會在男生面前穿這些T恤。

在洗衣公司工作多年的「洗衣博士」神崎健輔表示，T恤的領口變得鬆垮，是因為晾曬的方式出了問題。棉質的衣服如果晾曬不留神，很容易變形。他更指只要幾個簡單的步驟，就能讓衣服復活。

▲ 在洗衣公司工作多年的「洗衣博士」神崎健輔。

▲ 神崎健輔解釋當清洗滌好的T恤掛在衣架上晾乾時，衣物上的水分的重量加上引力會把衣物向下拉，領口也跟著向外拉而變鬆。

3個步驟將T恤復活

首先將T恤的領口折疊成波浪形狀，再將領口浸泡在冰水裹，令布料纖維收縮。然後再擠出領口的水分。

▲ 將T恤的領口折疊成波浪形狀。

▲ 侵泡在冰水中。

▲ 擠出水分。

用手指垂直地由下而上推平T恤的領口。

▲ 用手指垂直由下而上推平領口。

用熨鬥反覆垂直地由下而上熨平領口，不用將領口熨到乾，只要領口變平便可。最後將T恤平放晾乾。

▲ 用熨鬥反覆垂直由下而上熨平領口。

▲ 最後將T恤平放晾乾。

完成以上步驟後，衣領口鬆垮得很厲害的T恤也能煥然一新。

▲ 領口的T恤鬆也能煥然一新。

▲ 領口的T恤鬆也能煥然一新。

不過，節目提到這始終只是補救方法，如果要避免T恤的領口變鬆垮，較佳的方法是將洗好的T恤用兩個衣架平晾。

▲ 要避免T恤的領口鬆垮，較好的處理方法是將T恤用兩個衣架平晾。

責任編輯︰陳啟昌

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