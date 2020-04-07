【慳錢Tips】別再浪費金錢買衫了！ 3個步驟 鬆垮圓領T恤復活

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宅在家 網購易使突？3個方法減少網購支出
T恤是衣櫃裏最常見的衣物之一，但T恤的領口很容易變鬆，「走晒樣」沒辦法再穿出門，但T恤亦未是爛到要丟棄的地步，買多一件代替又會浪費金錢，經濟不好，樣樣都要慳啲使。日本有洗衣專家分享了一個讓T恤復活的方法，只要3個步驟就能輕鬆讓T恤回到最初狀狀態。
日本電視節目《ZIP！》曾製作了一集關於清洗T恤的節目，節目訪問了當地人對於T恤的領口變鬆的處理方法，有些人表示不敢穿這些T恤出門，只能在家中穿著，更有女士不想在男生面前穿領口變鬆的T恤。
在洗衣公司工作多年的「洗衣博士」神崎健輔表示，T恤的領口變得鬆垮，是因為晾曬的方式出了問題。棉質的衣服如果晾曬不留神，很容易變形。他更指只要幾個簡單的步驟，就能讓衣服復活。
3個步驟將T恤復活
完成以上步驟後，衣領口鬆垮得很厲害的T恤也能煥然一新。
不過，節目提到這始終只是補救方法，如果要避免T恤的領口變鬆垮，較佳的方法是將洗好的T恤用兩個衣架平晾。
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 生活理財