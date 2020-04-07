▲ 宅在家 網購易使突？3個方法減少網購支出

受新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情影響，企業實施在家工作（Work from home）政策，加上社會上提倡減少社交接觸，大家宅在家的時間多了，也可能會多花了時間逛網店。想避免因多了網上購物而增加消費，可參考購物專家所提供的建議。

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1. 設定「瀏覽時間」

不少人感到無聊或煩躁的時候，就會在網上購物。CNBC訪問了RetailMeNot的購物專家Sara Skirboll，她建議消費者可以為自己設置一個網上購物的時間，如每週瀏覽幾個小時。這樣不僅可以減少不必要的支出，還可以令你在工作的時候保持工作狀態。

2. 等一段時間才結算

在網上購物的時候，只需點擊按鈕就已經輕易付款。在這樣做之前，最好給自己一個冷靜期，例如24小時，去考慮應否購買該物品，以減少衝動購物的機會。

想避免衝動購物，不妨在購物前問自己幾個問題：它可以為你的生活增加價值嗎？這真的很便宜嗎？你真的需要嗎？

此外，你可以刪除儲存在網購平台的信用卡信息，增加付款的難度，以減低衝動購物的機會。

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3. 貨比三家

如果你經過充分考慮後仍打算購買，亦要貨比三家。Skirboll表示，當你在第一個網站看到心儀物品時，不要急於購買，亦要比較其他網購平台的價錢，以確保你獲得最便宜的價錢。

此外，某些商品往往會於一年中某個時期降價。如果你想省錢，有時候購物的時間比購物的地方重要。因此，有部分人喜歡「夏天買冬天衫、冬天買夏天衫」。每當換季時，商人需要騰出空間擺放新一季的衣服，就會將上一季的衣服減價出售。

責任編輯：曹佩鈞

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