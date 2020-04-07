▲ 【疫市理財】《富爸爸‧窮爸爸》作者：政府派錢別儲起 建議投資金或白銀

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，各國經濟大受打擊，政府派錢成為紓解民困措施之一。不少人或會將政府派發的金錢存起，以備不時之需，《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特‧清崎（Robert Kiyosaki）認為，相較於將政府派發的金錢存在銀行，應該以將該款項投資在黃金、白銀及比特幣（Bitcoin），才能避免貨幣貶值。

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看淡美元 儲錢不如投資金銀

美國政府早前已通過疫情紓困方案，透過發放1,000美元（約7,800港元）現金的方式，以減輕經濟活動放緩期間民眾的財務壓力，金額將以支票形式直接發放給全美納稅人。

據Market Watch報道，暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特‧清崎在Twitter上發文分析指，現時美國的債務佔GDP的比重達到110%，並持續攀升，美國將面臨破產，而債務及美元將會為全球經濟帶來破壞。他又反問，聯儲局每天大印銀紙、實施幾近零利率的情況下，大家為何還要儲錢？

他認為，美元正在步向死亡，但既然政府派錢，就要收下並加以善用，而這些錢不應存起來，而是應該投資對未來有保障的資產，如黃金、白銀及比特幣。

▲ 羅伯特‧清崎Twitter

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看好白銀 投資門檻低

美股在近期進入熊市，黃金表現相對抗跌，國際金價顯著上升，紐約期金升至7年收市高位，但白銀和比特幣同期表現未如黃金，據Coinbase，比特幣單月跌幅達16.74%，而目前5月交割的白銀報價約為每盎司15美元左右。

報導指，清崎近年來持續看好白銀，他曾表示，白銀是所有資產類別當中，最被低估、低風險且最佳的投資，又認為現時白銀價格僅每盎司約20美元，每人都能負擔得起，除非升至40美元，否則他將持續買入。

責任編輯：李瑩

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