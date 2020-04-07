【加元定存款】加元短存7天8.8厘息　專家建議到呢個水位唱定學費

加元止跌回升。專家料，加元弱勢暫難改，對加元有實際需要的投資者，只宜在1.42水平小注收集，再做定期存款。

加元定期存款呈減息潮，如集友銀行於4月開局即狠削7天存期的年利率1.5厘，即由本來的10厘減至8.5厘；花旗早前亦把1個月存期驟減1厘，降至到3厘，為該存期的最高加存元息。綜合比較市面上的加元定期存款，息率最高的是中銀香港的7天8.8厘，起存額為等值5萬港元。

加元難回強勢 侯位吸納

加元兌美元今年累挫逾8%，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧料，加元今年高低位介乎1.37至1.47，年底目標價1.38。

恒生投資顧問服務主管梁君馡認為，加元在低殘價位稍彈，趁油價止跌喘定而反撲回升，相信短期內在1.45暫見底，但油價已非單純受全球經濟周期左右，料加元暫時只在1.4至1.44窄幅上落，不易重上今年初高位1.3。

梁君馡解釋，新冠肺炎在歐美加仍甚嚴峻，市場預計最快約4月中下旬才開始緩和，游資續湧入美元避險，非美貨幣仍受壓。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，加元今年走勢先低後高，料再下試1.45才尋底，年底重上1.38，較現水位約有3%的潛在升幅。王良享建議，若加元回落至近1.42水平已值博，憧憬疫情於年中將呈拐點，但散戶毋須急於大手筆掃貨，只宜逢低小注收集。

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