▲ 【港產口罩】HK-M Mask口罩今日分時段預售 每盒50個裝售150元（附購買連結）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，口罩供應緊張，為增加及穩定本地口罩供應，不少港人港商自資設口罩廠生產港產口罩。本地口罩品牌香港口罩科技有限公司（HK-M Mask）公布，將於今日（7日）分時段於網站及門市預售口罩， 每盒50個裝的口罩售150元，每人限購2盒。

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HK-M Mask，該廠生產的口罩已送至香港標準及檢定中心申請相關證書，由於該廠所選用的原材料品質達到99%，有信心口罩規格可達ASTM F2100 Level 1或以上。口罩將會在今日（7日）分時段於網站及門市預售口罩，網站為下午2時至4時及晚上7時至9時；門市為下午2時至4時及晚上7時至8時。首輪將以優惠價每盒50個獨立包裝售150元，每人限購2盒。

預購前，需先在網站注冊成會員，購買將按照先到先得形式進行。付款方式為信用卡，運送方式可使用順豐到付、順豐智能櫃或到門市自取。HK-M Mask預計，首批為4月下旬之前寄出，另一批為5月中旬之前寄出。

HK-M Mask口罩預購

日期：4月7日

時間：網站：下午2時至4時、晚上7時至9時／門市：下午2時至4時、晚上7時至8時

門市地址：門市地址為佐敦道24號地下B鋪 萬達藥妝

購買網址：香港口罩科技有限公司（HK-M Mask）

責任編輯：李瑩

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