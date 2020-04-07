▲ 【定期存款】澳元定存年息最高10厘

澳元定期存款息高，是不少喜愛存款收息的存戶之選。比較市面銀行提供的澳元定期存款利息，以存款額等值10萬港元計算，澳元定存七日的年息最高達10厘；若存款額較少如等值5萬港元，定存七日年息最高也有8厘。（見表）

不過，追息族須注意，澳元定存息最近頻現劈息潮，例如︰中銀香港 （02388） 及花旗等大行，早前已把1個月或以下的存息累減1厘；集友剛於上周三（4月1日）亦把7天短存狠削1厘至險守10厘，但比併市面一眾港銀，仍膺「高息王」。

若以1個月存期來看，則以富邦的3.68厘居首；至於無論以3個月、半年及一年期衡量，則以招商永隆齊報1.2厘而冠絕全城；相比滙豐 （00005） 突煞停派股息，集友澳元冠全城的短存息率罕現雙位數，正合好息之徒的脾胃。

然而，專家以內地疫情漸受控，憧憬澳元有望成為次季跑贏的外幣，遂建議對澳元有實際需要的散戶，現水位可逢低收集，冀賺盡滙息。

星展：第2季外幣 最看好澳元

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享力薦，澳元為第二季的亮點貨幣，畢竟歐美疫情漸見紓緩，游資熱錢料將會回歸包括澳洲及中港等亞洲地區。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤指，憧憬內地疫情率先受控，澳洲的鐵礦石等資源主要輸華，有望最先其惠，刺激超跌的澳元最近作報復式勁彈，但相信走勢仍甚反覆。

恒生 （00011） 投資顧問服務主管梁君馡不約而同對澳元看高一線，因這商品貨幣於首季插水逾一成，滙價過殘而作技術反彈；短期內約在0.58到0.63水平上落，惟暫難重上0.7高位。

王良享補充，內地復工復產若持續，變相利好商品貨幣，料上半年澳元兌美元可挑戰0.66。對澳元有需要的投資者，不妨分段小注收集，惟毋須急於重倉掃貨，皆因新型冠狀病毒仍在全球肆虐，料最快於4月底才過高峰期，短期內非美元貨幣易受疫情的消息所左右，或大上大落。再者，眼下市面上的定存息，普遍以短存較高息，在超低息的大環境下，欲追息的有閒資族，適宜先伺機開立較短存，博注碼在亂市下更靈活轉身。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪