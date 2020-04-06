經濟增長放緩 澳元滙價偏軟

為了控制新型冠狀病毒的擴散，全球各國相繼實施嚴格的社區隔離措施，部分國家更規定民眾外出時，必須攜帶說明外出原因的文件，假若未能提供正當理由，有關人士將受到處罰。在政府的嚴厲執法下，商業及消費活動近乎停擺，市場憂慮全球經濟可能陷入衰退期，資金傾向流入避險資產， 拖累商品貨幣承壓下跌。當中以澳元的走勢最為遜色，其兌美元由年初的0.7010下跌至0.6070，首季累計跌幅超過10%。在疫情未有明顯好轉下，預期澳元匯價短線仍有下行壓力。

澳洲央行早前公布緊急議息會議紀錄，報告指新冠病毒疫情對澳洲經濟構成嚴重威脅，今年首兩季經濟活動或會出現萎縮，且難以估計復甦時間，因而決定採取行動進行減息，以降低疫情帶來的負面影響。減息幅度方面，官員們普遍支持下調指標利率至0.25%，惟進一步減息至負利率的機會不大。事實上，澳洲央行早前亦已開始在金融市場進行回購操作，務求給予足夠的流動性，避免銀行間流動資金狀況收緊，繼而推高融資成本。

從上述的資料來看，澳洲央行緊急減息及採取量化寬鬆的主要原因，無疑是為了緩解新冠病毒疫情對經濟帶來的潛在壓力。假若疫情順利結束，在寬鬆貨幣政策影響下，相信當地經濟很大機會出現顯著反彈。不過，全球確診人數在過去數周屢創新高，其中歐美地區的疫情更為嚴重，每日新增的確診數字數以千計。疫情高峰期明顯未過，距離疫情結束仍然很遠。

中國是澳洲商品的主要出口國，所佔比例超過三分之一，約佔其國內生產總值GDP 8%，因此中國經濟前景亦是影響澳元走勢的其一重要因素。世界銀行早前發表最新經濟報告，指出新型冠狀病毒疫情將導致中國經濟增長大幅放緩，預料中國今年GDP會由原先的6.1%，大幅放緩至2.3%。假若疫情持續蔓延，GDP更可能放緩至0.1%。筆者認為中國很大機會將於下半年推出一系列刺激措施，以應對經濟下行的威脅，因此放緩至0.1%的機會相信微乎其微。然而，受到疫情影響，外部需求明顯減弱，假若全球各國未能及時控制疫情，中國今年GDP增長或許只能錄得4%至5%。中國經濟前景未明朗，澳洲經濟短期亦難言樂觀。

技術上，澳元兌美元跌穿自3月18日以來延伸的上升趨勢線，短線走勢偏向下行，或會下試支持0.6010及0.5950。上行方面，可參考阻力0.6170及0.6310。