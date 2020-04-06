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AIA提供免費新冠肺炎醫療保障 最高賠1.5萬

退休及生活保障 19:08 2020/04/06

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 新型冠狀病毒疫情不斷全球蔓延，友邦（AIA）香港宣布為香港市民、個人及團體保險客戶和摯愛提供免費新型冠狀病毒保障。由即日起至6月30日，經指定方法成功登記成為AIA新用戶，若不幸確診病毒，即可獲發「診斷賠償」1.5萬元，若因感染病毒而不幸離世，將再獲發放15萬元的「恩恤金」。

非友邦香港及澳門個人及團體保險客戶的港澳市民，只須下載「友聯繫」流動應用程式並登記成為新用戶，填妥網上註冊表格後，將會收到一封確認電郵，他們及兩名18歲以下的子女便可享有此免費保障。

若已下載「友聯繫」流動應用程式並登記成為用戶，他們的18歲以下的受保子女，便可自動享有免費新冠肺炎保障，而他們更可為額外兩名18歲以下子女（非受保人），在「友聯繫」流動應用程式填妥網上註冊表格，獲取此項免費保障。 登記名額1百萬個。

友邦香港及澳門首席執行官顧培德先生表示，友邦香港在這個關鍵時刻，進一步擴大保障範圍。希望這份實質支持在這個非常時期，能成為眾人的後盾，讓大家可以安心專注其他生活上重要的事情。

責任編輯︰陳啟昌

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