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【阿嬌離婚】離婚代價有幾高？Amazon創辦人前妻分身家躍身女富豪

知識內涵 16:47 2020/05/08

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離婚代價有幾高？Amazon創辦人前妻靠分身家躍身女富豪 -

今日傳出藝人鍾欣潼（阿嬌）與有「醫界王陽明」之稱的賴弘國已經離婚，兩人婚姻只維持2年。據傳阿嬌的身家過億。一旦婚姻關係破裂，其中一個大問題便是財產分配及是否需要支付贍養費。離婚代價有幾高？以下盤點幾位名人離婚分身家的狀況，當中有人更可能是憑分身家而躍身成富豪。

【延伸閱讀】：【阿嬌離婚】賴弘國長文回應離婚　憶3年相戀時光：謝謝妳給我的一切

全球首富分身家 前妻變富婆

全球首富兼網購平台亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）於去年達成離婚協議，MacKenzie將取得4%亞馬遜股份，據當時的帳面估計值350億美元（約2,730億港元），成為歷來最貴的離婚協議。協議雖無損Jeff Bezos首富地位，但外界預計，前妻MacKenzie可望因分身家躍升成第3大女富豪。

【延伸閱讀】：【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士（Rolex）手錶 邊款5年升值幾多？

前新加坡空姐每月收逾200元贍養費

前新加坡航空空姐蔡欣穎（Jamie Chua）邂逅印尼富商Nurdian Cuaca後閃婚，婚後育有一對子女。二人於結婚15年後離婚， Jamie離婚後每月獲多達45萬新加坡元（約259萬港元）贍養費，創辦美容及護膚品等品牌，在社交平台擁有逾100萬名粉絲，更因熱愛收藏Hermès手袋而成為話題。

劉愷威獲市值千萬聯名物業

藝人楊冪與劉愷威2018年離婚，據內地傳媒估計，楊冪擁近45億元人民幣身家，是前夫劉愷威的的9倍。據去年傳媒報道，二人曾聯名購入兩幢香港物業，2012年他們聯名開設了一間有限公司，當時有指兩夫婦以3,000萬元買入中半山蔚皇居一單位。離婚後，楊冪被發現辭退公司董事一職，公司及單位料歸劉愷威名下，報道指當時的市值達4,400萬元。

據去年報道，二人聯名購入當時市值近8,000萬港元的香港西半山寶城大廈，有指單位於去年亦改為劉愷威個人持有。

責任編輯：李瑩

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