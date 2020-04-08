【戴志偉偷食】離婚代價有幾高？Amazon創辦人前妻分身家躍身女富豪

▲ 離婚代價有幾高？Amazon創辦人前妻靠分身家躍身女富豪 -

近日有傳媒揭發前無綫藝人戴志偉懷疑出軌，他多年前轉行做保險，有傳年薪多達200萬元。一旦婚姻關係破裂，其中一個大問題便是財產分配及是否需要支付贍養費。離婚代價有幾高？以下盤點幾位名人離婚分身家的狀況，當中有人更可能是憑分身家而躍身成富豪。

【延伸閱讀】：【戴志偉出軌】夫妻婚姻亮紅燈 若離婚贍養費由誰支付？

全球首富分身家 前妻變富婆

全球首富兼網購平台亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）於去年達成離婚協議，MacKenzie將取得4%亞馬遜股份，據當時的帳面估計值350億美元（約2,730億港元），成為歷來最貴的離婚協議。協議雖無損Jeff Bezos首富地位，但外界預計，前妻MacKenzie可望因分身家躍升成第3大女富豪。

【延伸閱讀】：【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？

前新加坡空姐每月收逾200萬元贍養費

前新加坡航空空姐蔡欣穎（Jamie Chua）邂逅印尼富商Nurdian Cuaca後閃婚，婚後育有一對子女。二人於結婚15年後離婚， Jamie離婚後每月獲多達45萬新加坡元（約259萬港元）贍養費，創辦美容及護膚品等品牌，在社交平台擁有逾100萬名粉絲，更因熱愛收藏Hermès手袋而成為話題。

劉愷威獲市值千萬聯名物業

藝人楊冪與劉愷威2018年離婚，據內地傳媒估計，楊冪擁近45億元人民幣身家，是前夫劉愷威的的9倍。據去年傳媒報道，二人曾聯名購入兩幢香港物業，2012年他們聯名開設了一間有限公司，當時有指兩夫婦以3,000萬元買入中半山蔚皇居一單位。離婚後，楊冪被發現辭退公司董事一職，公司及單位料歸劉愷威名下，報道指當時的市值達4,400萬元。

據去年報道，二人聯名購入當時市值近8,000萬港元的香港西半山寶城大廈，有指單位於去年亦改為劉愷威個人持有。

責任編輯：李瑩

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l