【定期存款】花旗推快閃港元定存高息  3個月年息重上兩厘關

▲ 花旗重推兩厘息，今天調升3個月年息0.1厘至兩厘；市料大行加息主因為追落後。

再有大行調整港元定期存款息率，最新是花旗銀行，花旗今天（4月6日）上調3個月年息0.1厘，新息率至重返兩厘大關，入場費為5萬元新資金。不過，特惠息須附帶條件，如需要持有Citigold戶口或私人客戶等新客，並持有指定理財產品。此優惠且屬快閃性質，至本周六（4月11日）截止。

如以港元3個月存期計，本港第2間虛擬銀行、天星銀行剛於上周二（3月31日）試業，翌日（4月1日）即作突擊，向2000名特選客推3個月年息享5厘。不過，以相同存期較多人能受惠的特惠息計，「高息王」仍以工銀亞洲的4.2厘居首。

另方面，復活節長假當前，但港元拆息今天轉跌，東亞（00023）順勢下調兩個定存計劃，包括調低3個月年息0.03厘，新息率至2.15厘。此外，又略減138天（4.6個月）年息0.02厘，至2.04厘，惟須注意這個存期已6連減，累削0.12厘，入場費為10萬元全新資金。

今天隔夜拆息跌穿1厘，至僅得0.9厘，1個月拆息亦跌至1.83厘。東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤預期，與樓按掛鈎的拆息將反覆下試至約1.2厘。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享認為，整體存息將趨跌，因未來半年全球經濟料仍備受疫情所累，本港的經濟前景也因第2波新型冠狀病毒肆虐而陷險境，業界高息吸存亦乏貸款好出路。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪