  • 31°C
香港時間 : 2020508日 (五) 17:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【阿嬌離婚】據傳阿嬌身家過億 夫婦離婚一定係男方畀贍養費？

理財學堂 17:06 2020/05/08

分享：

今日傳出藝人鍾欣潼（阿嬌）與有「醫界王陽明」之稱的賴弘國已經離婚，兩人婚姻只維持2年。據傳阿嬌的身家過億，而賴弘國年薪僅百萬元。如果夫婦離婚，又會如何分配財產呢？贍養費又由誰支付？

【阿嬌離婚】賴弘國長文回應離婚　憶3年相戀時光：謝謝妳給我的一切

法庭有絕對酌情權分配財產

衛達仕律師事務所合夥人古明慧指，若雙方在婚前已徵詢律師意見，以及進行適當的財產披露，並簽署婚前協議，離婚後法庭理應接受該婚前協議。不過，由於本港法庭尚未承認婚前協議，因此婚前協議只會是法官考慮因素之一。

假若沒有簽署婚前協議，古明慧表示法庭就會視乎雙方的賺錢能力、婚姻情況及子女數目等，決定如何分配資產及贍養費。一般而言，離婚個案的雙方都要申報所有財產，包括共同資產及個人資產，待法庭決定如何分配。

古明慧指，香港的法庭會視乎婚姻的長短，以及每個家庭的情況，包括有沒有子女、雙方的經濟能力等。古明慧指出，每個個案最終決定如何分配資產，法庭是有絕對酌情權，去決定如何公平地分配資產。

贍養費視乎婚姻長短而定

古明慧又指如家庭總資產不多，雙方分配一半資產後，若其中一方不足以穩定地生活，法庭才會考慮給予贍養費。此外，若雙方結婚逾8年以上，屬於一段長期婚姻，當其中一方一直依賴另一方生活，而於分配資產後亦未能靠此維生，便有機會得到贍養費。

古明慧亦表示，法庭會以平衡原則，釐定離婚雙方受款人的需要和付款人的能力，亦會考慮雙方收入、資金來源、日常需要和責任、婚姻年期和雙方年紀、生活水平、對家庭的經濟或非經濟貢獻，以及因離婚導致的任何實益損失，從而決定配偶或子女贍養費。如付款人拒付贍養費，有可能會被判監，若付款一方無力償付贍養費，應向法庭申請對原命令作出調整並解釋情況，以免遭法庭檢控。

======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
立即訂閱專享無間斷美股分析

欄名 : 知多啲

相關文章

【雙宋離婚】宋慧喬宋仲基離婚　香港情況會點分資產？
2019/06/27
【雙宋離婚】宋慧喬宋仲基離婚　香港情況會點分資產？
【雙宋離婚】夫妻離婚 咩情況下攞到贍養費？
2019/06/27
【雙宋離婚】夫妻離婚 咩情況下攞到贍養費？
自製長糧「退休三寶」點揀好？
2019/06/27
自製長糧「退休三寶」點揀好？
【理財規劃】唔想面臨破產　呢4類高危人士要小心！
2019/10/11
【理財規劃】唔想面臨破產　呢4類高危人士要小心！

最新專欄文章 更多

【阿嬌離婚】離婚代價有幾高？Amazon創辦人前妻分身家躍身女富豪
今日
【阿嬌離婚】離婚代價有幾高？Amazon創辦人前妻分身家躍身女富豪
工作太忙沒時間　調查：僅65%港人有閱讀習慣創新低
2020/05/03
工作太忙沒時間　調查：僅65%港人有閱讀習慣創新低
【新冠肺炎】疫情下注意情緒病　4個方法保持情緒健康
2020/04/26
【新冠肺炎】疫情下注意情緒病　4個方法保持情緒健康
【最怕改壞名】如果想子女有錢　千祈唔好叫Chris同Karen？
2020/04/23
【最怕改壞名】如果想子女有錢　千祈唔好叫Chris同Karen？
【期油負數】小注900元撈底紐約期油　點知爆倉帳面輸146萬
2020/04/22
【期油負數】小注900元撈底紐約期油　點知爆倉帳面輸146萬
結婚 出軌 離婚 戴志偉 TVB

上一篇文章

【名人理財】10分鐘蒸發6位數字 無損投資信心　宋芝齡：疫市宜投資忌投機（短片）

下一篇文章

【阿嬌離婚】離婚代價有幾高？Amazon創辦人前妻分身家躍身女富豪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【投資美股】美股戶口比拼　邊間交易零佣金？
【投資美股】美股戶口比拼　邊間交易零佣金？
今日理財筆記 - 5大財務習慣　保持夫妻和睦
5大財務習慣　保持夫妻和睦
【母親節2020】送股票畀媽咪！有乜賺息賺價好推介？
【母親節2020】送股票畀媽咪！有乜賺息賺價好推介？
【AA制熱話】結婚後極端AA制！ 水電房租三餐分開計 夫嫌妻在家時間較多要多畀水電費 最終離婚收場
【AA制熱話】結婚後極端AA制！ 水電房租三餐分開計 夫嫌妻在家時間較多要多畀水電費 最終離婚收場
【鼠年2020】鼠年增運法！蘇民峰教你風水家居布局
【鼠年2020】鼠年增運法！蘇民峰教你風水家居布局
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？