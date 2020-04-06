【戴志偉出軌】男人偷食 要付出甚麼財務代價

▲ 【戴志偉出軌】夫妻婚姻亮紅燈 若離婚贍養費由誰支付？

TVB的「御用奸人」戴志偉早於2011年離巢轉行保險業，現已升至分區高級經理。惟近日被傳媒踢爆懷疑他背妻偷食年輕女同事Candy，夫妻婚姻亮紅燈。妻子或丈夫偷食繼而離婚的新聞屢見不鮮，如果夫婦離婚，又會如何分配財產呢？贍養費又由誰支付？

法庭有絕對酌情權分配財產

衛達仕律師事務所合夥人古明慧指，若雙方在婚前已徵詢律師意見，以及進行適當的財產披露，並簽署婚前協議，離婚後法庭理應接受該婚前協議。不過，由於本港法庭尚未承認婚前協議，因此婚前協議只會是法官考慮因素之一。

假若沒有簽署婚前協議，古明慧表示法庭就會視乎雙方的賺錢能力、婚姻情況及子女數目等，決定如何分配資產及贍養費。一般而言，離婚個案的雙方都要申報所有財產，包括共同資產及個人資產，待法庭決定如何分配。

古明慧指，香港的法庭會視乎婚姻的長短，以及每個家庭的情況，包括有沒有子女、雙方的經濟能力等。古明慧指出，每個個案最終決定如何分配資產，法庭是有絕對酌情權，去決定如何公平地分配資產。

贍養費視乎婚姻長短而定

古明慧又指如家庭總資產不多，雙方分配一半資產後，若其中一方不足以穩定地生活，法庭才會考慮給予贍養費。此外，若雙方結婚逾8年以上，屬於一段長期婚姻，當其中一方一直依賴另一方生活，而於分配資產後亦未能靠此維生，便有機會得到贍養費。

古明慧亦表示，法庭會以平衡原則，釐定離婚雙方受款人的需要和付款人的能力，亦會考慮雙方收入、資金來源、日常需要和責任、婚姻年期和雙方年紀、生活水平、對家庭的經濟或非經濟貢獻，以及因離婚導致的任何實益損失，從而決定配偶或子女贍養費。如付款人拒付贍養費，有可能會被判監，若付款一方無力償付贍養費，應向法庭申請對原命令作出調整並解釋情況，以免遭法庭檢控。

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