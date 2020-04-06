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【定期存款】滙豐全線減人幣存息 兩存期撤兩厘息

收息攻略 17:31 2020/04/06

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滙豐不足半個月兩度減人民幣定存息，更把半年及一年的兩厘息下架。

追息族注意，滙豐今天（4月6日）全面調低人民幣定期存款的短中長息，當中削幅最多是半年及1年存期，齊降0.4厘，新息率劃一至1.65厘。至於3個月年息的減幅較少，略減0.1厘至1.6厘。而這3個存期的入場費皆為兩萬元（人民幣，下同），上限1,000萬元。

滙豐這間龍頭發鈔行近期頻頻出手下調人幣存息，不足一個月已兩度減息，對上一次只是3月25日，當時已大減3個月年息0.55厘至1.7厘，如今經兩連減後累削0.65厘。

至於半年存息，滙豐於上月底亦削低0.1厘，計及今天一減再減，累降0.5厘至失守兩厘大關。

而最新的半年及一年期享1.65厘，以及3個月的1.6厘，皆要求指定理財戶及指定數碼渠道開立，才享最高特惠息。

滙豐（00005）於上周三（4月1日）突公布暫停派息，惹來食息族大反響，更累及早前股價7連跌，今天終於止跌反彈，但暫未重上40元關口。

專家指內地明天（4月7日）起正式定向降準，料在宏觀的放水大環境下，中港拆息亦走低；而大行帶頭全線減存息，預計中小行亦跟減。

不少獅子銀行的老股民，眼見愛股驟變「息即是空」，捧場客急欲為閒資找好出路，奈何該行卻連番減人幣存息，幸好港元存息暫未變。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

人民幣 滙豐控股（00005） 派息 人民幣定期存款 定期存款

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