▲ 【疫市理財】疫情或催生「超級儲蓄世代」 不再奢望可提早退休？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，恐引發全球經濟衰退，市場避險情緒持續，不少人採取「現金為王」（Cash is King）的策略，減低虧蝕的風險。有專家預計，疫情或會催生對承受投資風險較謹慎的「超級儲蓄世代」；亦有專家認為，提早退休的觀念或會因疫情而消失。

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疫情大減冒險投資意慾

據CNBC報道，風險投資公司Collaborative Fund合夥人Morgan Housel認為，在新冠肺炎疫情影響下，當投資者意識到現實世界比以往想像中更脆弱時，承擔風險的意願將大為降低。在這個情況下，將催生對承受投資風險較謹慎的「超級儲蓄世代」（Generation of supersavers），他們對冒險投資的興趣降低，也不介意錯失機會，更着重於降低投資風險。

Housel認為，隨着經濟快速惡化，動搖了人對未來樂觀的想法，即使疫情危機結束，事情的嚴重程度，已足以為下一個世代帶來影響。雖然預計疫情將會促成「超級儲蓄世代」，減緩未來經濟增長速度，但他認為，這或有助重塑經濟模式，經濟的管理機制或會變得更完善，更能承受衝擊，令金融市場變得更為強健。

從歷史上看，深刻的經濟震盪常常促使人們改變消費模式，更願意節省金錢。根據民意調查公司Gallup的數據顯示，在2008年金融海嘯之後，受訪美國人中表示自己喜歡儲蓄而非消費的比例明顯上升。2008年金融海嘯前，只有約50%的受訪者喜歡儲蓄，2010年的數據便較2009年上升近一成至62%, 至2019年，仍有超過60％的成年人表示寧願儲蓄多於消費，在在顯示有一部分人的消費模式，在金融海嘯後出現根本性的改變。Bankrate的高級經濟分析師Mark Hamrick表示，如果年輕一代確實變得更傾向避險，有機會對經濟造成損害。



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提早退休變得不合時宜？

疫情改變人的投資取態，亦有機會改變人對退休生活規劃。經濟活動放緩，不少人更陷入失業危機。據CNBC報導，《Financial Independence》作者Grant Sabatier認為，在疫情底下，提早退休的概念將會逐漸消失，即使對已有退休儲蓄的人而言，提早退休已變得不再容易，其吸引力亦大減。

儘管提早退休的概念可能消失，他認為幸運的是，疫情改變部分人對工作的態度。他認為，由於工作是生活中重要的一部分，做自己所熱愛的事，才算是「健康」的工作，而金錢只是我們定義價值的副產品。

責任編輯：李瑩

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