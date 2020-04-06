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【口罩供應】香港製造口罩4月發售！盤點8大本地口罩品牌價格

消費錦囊 17:55 2020/04/06

分享：

【口罩供應】香港製造口罩4月發售！盤點8大本地口罩品牌價格

新型冠狀病毒（新冠肺炎）全球大流行，口罩供不應求。有見及此，不少港人於香港設廠、生產本土口罩，以緩解港人對口罩需求，實行香港口罩香港造。本地已有口罩工廠現已投產，並於本月開售，本網盤點了9間將於4月內開售的香港口罩品牌。

【延伸閱讀】【口罩供應】7款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期

K KwongclotH masK®布口罩

口罩規格：PFE、BFE大於95%​

口罩價格︰專利設計布口罩68元；MultiH® Nanofiber filter 納米纖維濾芯 108元/30片；布口罩+濾心套裝158元

口罩產地：香港

銷售渠道：4月4日起於全綫彩豐行接受預售

Yellowfactory

口罩規格：EN14683：2014 Type I（即BFE大於或等於95%）

口罩價格︰150元/60個

口罩產地：香港

銷售方法：4月6日下午2時至4月8日下午6時接受登記，4月9日下午四時起可於網站訂購

維特健靈

口罩規格：BFE大於或等於99.6%

口罩價格︰50元/10個

口罩產地：香港

銷售渠道：4月8日下午3時於facebook公布預訂連結，登記後可選擇於指定維特健靈門市取貨

Pasión

口罩規格：BFE、PFE大於或等於95%

口罩價格︰最終售價由零售商決定，料每盒50個口罩不超過120元

口罩產地：香港

銷售渠道：百貨公司及網購平台發售，料將於3月底、4月初推出

同舟口罩

口罩規格：BFE、PFE大於或等於95%

口罩價格︰120元/50個（工商客戶價）

口罩產地：香港

銷售渠道：現只接受工商客戶預訂，其後透過網站或小魔怪facebook接受公眾預訂

HKTV Mall

口罩規格：正申請ASTM Level 2認證（即BFE、PFE大於或等於98%）

口罩價格︰預計2元/個

口罩產地：香港

銷售渠道：港視行政總裁王維基於3月26日的業績發布會指，將於一至兩星期內預售口罩

Oxy AIR Mask

口罩規格：料可達ASTM Level 2或歐盟EN 14683 Type II（即BFE達98%） 

口罩價格︰成人口罩 95元/50個；兒童口罩 60元/30個（均為首批優惠價）

口罩產地：香港

銷售方法：4月13日至4月17日（星期一至星期五）每日早上9時30分、下午6時30分兩次派籌抽籤，每次1000個名額

獅子山 Lion Rock Mask

口罩規格：預料通過ASTM F2100-11、物料達BFE 99%

口罩價格︰59元/30個（獨立包裝）、19元/7片（獨立包裝）

口罩產地：香港

銷售渠道：預計4月尾至5月頭於生活日常ShopDaily平台發售

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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