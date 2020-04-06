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【存款收息】低息環境賺高息 開新銀行戶口享高息攻略

收息攻略 14:15 2020/04/06

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【存款收息】低息環境賺高息 開新銀行戶口享高達2厘息

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，多國央行落實減息救經濟。本港銀行雖未有跟隨減息，但大多活期存息都近乎為零，在市況波動下想保本生息，亦可透過開新銀行戶口，賺取迎新時所提供的優惠年利率。

本港首家虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）已正式開業，另一間天星銀行亦於上月底試業，兩間虛擬銀行均以高息作為賣點，推出較傳統銀行高息的活期年利率。如想透過存款收息，部分銀行所提供的開戶迎新優惠年利率亦相當吸引。

【延伸閱讀】【虛擬銀行】眾安ZA bank開業 活期存款都有1厘息係咩玩法

滙豐銀行：綜合理財戶口享額外2厘息

新客戶透過滙豐流動理財應用程式開立滙豐綜合理財戶口，可於開戶日起計3個月內，享額外港元儲蓄存款年利率優惠高達2厘。優惠年息的存款上限為20萬元，首10萬元按現行港元儲蓄存款掛牌年利率加0.68%，餘下10萬元則按現行港元儲蓄存款掛牌年利率加2.00%。

優惠詳情：滙豐銀行

恒生銀行：優越理財戶口享0.88厘息

由即日起至2020年6月30日，成為優越理財客戶可享開戶金額低至50萬及首年月費豁免，更可享有額外港元儲蓄存款年利率優惠高達0.88%，優惠年息的存款上限為500萬元。符合相關要求，更可享有獲贈高達1,800元的Cash Dollars、保費折扣，及認購指定基金可享低至實收1.2%基金認購費等迎新優惠。

優惠詳情：恒生銀行

【延伸閱讀】【活期存款】ZA Bank活期存息1厘好着數？轉用傳統銀行出糧戶口也能享高息

建行亞洲：綜合理財戶口享1.6厘息

由即日起至5月31日，選用建行亞洲綜合理財服務，並開立「月月增息儲蓄戶口」，可享高達按月增息的活期儲蓄存款年利率，其最低存款額為10萬元，首月年息為0.9%，其後每月遞增，至第4個月年息可達1.6厘。此外，存入指定金額的新資金，亦可享有高達5,000元的迎新獎賞。

優惠詳情：建行亞洲

東亞銀行：顯卓理財戶享特惠年利率

由即日起至6月30日，全新顯卓理財客戶可享3個月「香港銀行同業拆息減0.5%」的港元活期特惠年利率，存款上限為100萬元。此外，新客戶或升級客戶開戶金額達指定金額，亦可享有高達800至4,000元的免找數簽賬額。

優惠詳情：東亞銀行

責任編輯：李瑩

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