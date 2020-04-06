▲ 【電費資助】即日起接受申請！中電資助3萬個家庭500元電費（附申請條件）

中電早前宣布，透過「全心傳電」計劃為3萬個弱勢家庭，提供每戶500港元電費資助，以減輕其電費開支。計劃由即日起至9月30日接受申請，預計最快可於今年8月發放第一階段的資助。此外，計劃亦會資助1萬個劏房住戶，提供每戶600港元電費資助。

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受惠人士必須持有有效香港身份證的香港居民以及現居於中電供電範圍。計劃名額有限，申請需受條款及細則約束。

合資格受惠人士： 1. 年滿65歲或以上獨居／雙老長者

受惠人為年滿65歲或以上獨居/雙老長者，並正領取「綜合社會保障援助計劃」或「高額/普通長者生活津貼」 2. 低收入人士

領有「在職家庭津貼」 或 「綜合社會保障援助計劃」或 「全額學校書簿津貼計劃」 3. 殘疾人士

正領取「殘疾人士登記證」或 「綜合社會保障援助計劃下的交通補助金」 或 「公共福利金計劃下的傷殘津貼」

申請途徑：

受惠人士必須由社福機構提名。如果你是其中一個類別的受惠人士，可直接聯絡社福機構或向社工查詢。為減低新型冠狀病毒在社區傳播風險，受惠人士可先行聯絡協辦機構查詢申請安排。合資格人士可按地區查看參與計劃的社福機構：九龍區、新界區、離島區或香港區。

申請及派發日期：

申請日期：2020年3月16日至2020年9月30日（第一及第二階段）

預計發放資助日期：2020年8月（第一階段）、2020年12月（第二階段）

合資格受惠人士： 劏房住戶（電費資助）

受惠人士除了必須持有有效香港身份證的香港居民外，亦需居住在中電供電範圍內的分間樓宇單位。計劃名額有限，申請需受條款及細則約束。

申請途徑：

可向指定社區夥伴查詢申請安排（按此）

申請及派發日期：

申請日期：2020年1月1日至5月31日（第一階段）、2020年6月1日至10月31日（第二階段）

預計發放資助日期：2020年7月31日或之前（第一階段）、2020年12月31日或之前（第二階段）

責任編輯 ：曹佩鈞