立橋人壽新舊客戶享免費「新型冠狀病毒」額外保障 6月底前投保「扣稅孖保」享保費折扣

新型冠狀病毒肺炎疫情於世界各地愈益嚴峻，立橋人壽宣布由即日起至6月30日，所有所有現有及新客戶均可享有免費額外「新型冠狀病毒」保障。同時將遙距投保方案延長至6月30日，成功投保的客戶可享保費折扣優惠。

立橋人壽行政總裁李滿能先生表示，有見近期疫情加劇，我們亦靈活變通，決定擴大『新型冠狀病毒』額外免費保障，所有現有及新客戶均可免費享有此保障，而保障期亦延長至2020年6月30日，冀社會各界繼續同心抗疫，與香港一起跨越難關。

新型冠狀病毒額外保障

1.若受保人不幸染上「新型冠狀病毒」而需住院，於住院期間立橋人壽將提供每日800港元的額外住院現金保障，長達45日。

2.若受保人因「新型冠狀病毒」而需於香港的醫院或隔離營進行隔離，立橋人壽將支付一筆過4,000港元之賠償。

3.若受保人因任何呼吸系統問題懷疑染上「新型冠狀病毒」而獲註冊醫生轉介的肺部X光檢測，或肺/胸腔電腦掃描（CT），立橋人壽將一次性全數賠償該費用。

遙距投保「扣稅孖保」享折扣優惠

同時，立橋人壽的遙距投保方案亦延長至6月30日，客戶可通過電話及電郵等方式投保合資格延期年金及自願醫保保險計劃。

凡於6月30日或以前投保「立安心自願醫保產品系列」可獲首兩年20%保費折扣 ；而投保「存」為未來（精選）延期年金計劃可享整個5年保費年期內每年4%保費折扣。

責任編輯︰陳啟昌

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