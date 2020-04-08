▲ 【新冠肺炎】善用科技應對疫情 零售業有望轉危為機？

新冠肺炎疫情迅速蔓延，隨着世界衞生組織在3月中宣布將疫情定性為全球大流行，各國近日亦開始實施進一步防控措施，包括邊境進出管制，要求強制檢疫、隔離等。面臨突如其來的「疫」境，不同行業需積極善用科技以應對疫情，並透過加快落實數碼化轉型，希望能轉危為機。

【延伸閱讀】雲端成創新利器 推動企業數碼轉型

面對疫情影響，多個行業的日常運作以至生意受到嚴重打擊，零售業更是首當其衝。根據香港特區政府資料顯示，今年2月的零售業銷貨額比去年同期下跌44%。有零售商因人流大幅減少而導致經營困難，疫情目前尚未見紓緩，短期內購物點人流大跌的情況恐怕難以扭轉，令零售業經營者更加憂慮。

在此困境中，不同行業正積極運用科技的力量來抗疫，將日常生活各個環節盡量轉移到綫上，例如遠程辦公、遠程醫療、在綫教育和網上購物等。零售企業也需迅速應變，將業務從綫下搬到綫上，開拓電子商務市場，例如最近有國際家具品牌進駐網上商城，除了拓展網上購物渠道，更可以解決門市庫存不足和店舖需要暫停營業等問題。

事實上，不論是從科技發展或業務增長的角度看，數碼化轉型已是大勢所趨。這一波影響全球的疫情，反而可能推動了企業數碼化轉型的決心，特別是那些受到迅速而直接打擊的中小企業。

有品牌成功轉型 2小時錄得40萬銷售額

阿里雲近日推出了一系列定制化電商解決方案，包括涵蓋多個領域的雲端工具，如多媒體、直播視頻、資料安全和數據分析等，令顧客能獲得良好的全渠道購物體驗。有上海美妝護膚品牌憑藉阿里雲的電商解決方案，及時將傳統業務作數碼化轉型，助公司渡過這個零售「寒冬」，更成功由綫下走到綫上。品牌透過在串流平台上進行直播銷售，在短短2小時內吸引近6萬人次收看，並錄得近40萬人民幣的銷售額。

此外，阿里雲電商解決方案亦能夠幫助傳統零售商，在短短5天內建立企業對客戶（B2C）電子商務平台，並提供強大的智能數據分析和運算能力，讓零售商可以快速回應市場對產品的需求變化。方案亦可讓零售網站在處理流量時更具彈性，其跨境電商網絡亦有助受到疫情打擊的零售企業直接連繫到全球各地客戶。

【延伸閱讀】IT行業非男性專利 女性也可撐起半邊天

面對疫情影響，數碼化對傳統零售商而言亦是一個「可持續」的進程。除了可以迅速、安全地實踐業務轉型，現時仍未有電商平台的傳統企業，更可藉此吸納市場上的新消費群，同時有效節省營運成本。

展望未來，企業家需要思考的是怎樣利用數碼化轉型，透過雲端科技，在企業內部打通業務和資料，變危為機。通過業務中台，可以讓企業核心能力下沉並共享，加速企業創新速度，提升效率。通過數據中台，可以讓企業統一資料的構建和管理，促進企業的決策流程説明業務增長。這就是阿里巴巴一直實踐的雙中台戰略。

智能數據和雲端技術將繼續為零售業帶來一番新景象。隨著愈來愈多企業加快投入數碼化轉型，並調整業務策略，採用業務中台和數據中台的雙中台策略，加強結合綫下和綫上的銷售渠道。這次疫情可能是一個引發行業蛻變的契機。

作者：劉彬星（阿里雲港澳及韓國區總經理）

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。