▲ 應對指數成份股

在各類投資者尋求具透明度、低成本的方式，實現投資多元化和參與金融市場的推動下，指數投資在過去十年愈來愈受關注。當中指數基金是投資在相關指數成份股，是緊貼追蹤相關市場指數表現的基金。

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留意指數成份股與投資目標是否一致

投資者要留意相關指數所包含的證券與其投資目標是否相同。同一市場分類可能設有多個指數，例如某個指數可能追蹤市場的一小部分，而另一指數則可能提供更廣泛的投資，因而持有較多證券。這樣或會影響投資領域，並可能會使兩個看來相似的指數有不同的表現。指數資料是公開發放在指數供應商的網站，投資者可以清楚知道指數當中的成份股；而基金發行章程及產品資料概要亦提供相關基金的投資目標及所追蹤的指數。

指數基金的投資決策須考量多個因素，但人才是首要着眼點。在指數投資領域，經驗至關重要，我們自指數投資興起一直見證及參與其發展，在過程中掌握機構投資者應了解的眾多指數規則及市場特性，從而管理及買賣指數投資組合。指數投資須由具備各方面才能的專業團隊進行，以最具成本效益的方式執行指數投資，以及制定指數調整策略，在各指數成分公司不斷變動的情況下，實現投資組合保值及增值。

同樣重要的是，還要有了解當地市場的優秀當地交易人員，他們不僅洞悉全球主要市場動態，亦能取得最優價格。此外，需要建立嚴謹的投資流程，確保符合所有監管及合約指引以及市場、信貸及流動資金風險規定。

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基金經理須隨機應變

如發生意料之外的事件或複雜公司行動，基金經理會如何應對？舉例而言，當A公司收購B公司的業務時，B公司的餘下業務註冊為封閉式基金，不符合資格納入指數，因此所有現有股份須盡快出售。這種特殊情況並不常見。我們要針對A公司退出指數作出規劃，並兼顧多項變數。我們的投資組合經理和交易員每天開會，就交易時間及協調不同市場交易安排等事宜進行規劃及討論。以A公司為例，我們提前一周開始出售，在6、7天內將所持投資平倉。我們必須清楚每項決策對其他數百家公司權重變化的影響，以及如何將稅務及交易成本降至最低。應購買股票、期貨或掉期？投資組合中現金配置比重應為多少才不致過高？這些均需經歷積極主動的決策過程。當今市場瞬息萬變，要充分發揮指數投資的優勢，基金經理亦須隨機應變，為指數投資帶來增值。

【關於作者】

許海濱是道富環球投資管理亞洲區（日本除外）環球指數基金總監，負責管理道富環球投資管理在亞洲的指數投資。許海濱在基金行業擁有超過20年經驗，分別在香港和倫敦管理指數和多元資產基金，並持有CFA、CPA和CAIA資格。