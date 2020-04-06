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【港產口罩】PrimeHK今午2時預售口罩 每盒50個裝售125元（附購買連結）

消費錦囊 10:28 2020/04/06

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【港產口罩】PrimeHK今午2時預售口罩 每盒50個裝售125元（附購買連結）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，口罩供應緊張，為增加及穩定本地口罩供應，不少港人港商自資設口罩廠生產港產口罩。本地口罩品牌PrimeHK公布，將會在今日（6日）下午2時預售口罩，50個裝的 ASTM Level 1 的成人口罩每盒售125元。

【延伸閱讀】【口罩供應】Yahoo派中童口罩　今午3時用手機App免費換領（附換領教學）

PrimeHK表示，今次預售的ASTM Level 1 成人口罩（17.5cm x 9.5cm），細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達到95%或以上，而口罩的病毒過濾率（VFE）雖不在 ASTM 標準，但其過濾率同樣達到95%或以上。PrimeHK的首批口罩將會在今日（6日）下午2時預售，50個裝 的成人口罩每盒售125元，預計將會在5月出貨。

成功預購後，買家可自行選擇在觀塘的指定地點自取，運費全免；或者以運費劃一36元用順豐送至家中或辦公室，亦可選擇順豐門市及智能櫃。付款方式接受Visa、Master及AE信用卡，PrimeHK又指，將會積極研究其他付款方式。

PrimeHK口罩預購
日期及時間：4月6日下午2時
口罩規格：ASTM Level 1 成人口罩
購買網站：http://www.theprimehk.com/ 
自取指定地點：香港九龍觀塘鴻圖道鴻圖45號宏光工業大廈8樓J及K室 (開放時間：星期一至五早上9時至晚上6時)

欄名 : 消費錦囊

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